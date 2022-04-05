بورصة قطر تستعد لإطلاق نظام جديد لتداول المشتقات

الدوحة (رويترز) - أعلنت بورصة قطر اليوم الثلاثاء أنها أبرمت اتفاقاً للحصول على منصة تداول ومراقبة جديدة من مجموعة بورصة لندن، تمكنها من إطلاق سوق لتداول المشتقات في المستقبل.

وقالت بورصة قطر في بيان على موقعها الإلكتروني إن الأنظمة والحلول الجديدة التي سيتم توفيرها تقوم على «نفس تكنولوجيا الأسواق المالية المستخدمة في بورصة لندن.. حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق».

وقال تميم حمد الكواري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن النظام الجديد سوف يلعب «دوراً جوهرياً في تقدم بورصة قطر باتجاه تأسيس سوق متقدمة تشتمل على منتجات استثمار متنوعة». وقالت عائشة المحمود مدير تكنولوجيا المعلومات في بورصة قطر إن النظام الجديد سيمكن السوق من تقديم منتجات وخدمات جديدة لمجموعة جديدة من المستثمرين والمشاركين المحتملين في مجال المشتقات وأسواق رأس المال.