صعود البورصات الأوروبية بدعم أسهم الطاقة

لندن (رويترز) - لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، إذ تسبب صعود أسعار النفط بفعل احتمالية فرض مزيد من العقوبات على روسيا المصدرة للخام في رفع أسهم شركات الطاقة، مما ساهم في تعويض أثر خسائر أسهم البنوك والشركات الصناعية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 07.10 بتوقيت جرينتش، مواصلاً يومين من المكاسب. قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون إن الاتحاد الأوروبي سيتبنى على الأرجح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، فيما تخطط الولايات المتحدة هي الأخرى لفرض عقوبات جديدة هذا الأسبوع على موسكو بعد تقارير عن جرائم قتل مدنيين في أوكرانيا. وارتفع قطاع النفط والغاز في أوروبا 0.7 بالمئة.