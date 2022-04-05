ثاني الزيودي: «إكسبو دبي» أسهم في تسريع التعافي من الجائحة

دبي(وام) أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تقوم على نهج التفاؤل والإيجابية والريادة والعمل للمستقبل.

وشدد على الدور الكبير لإكسبو بوصفه محركاً رئيسياً ساهم في تسريع عملية التعافي وتحقيق النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يؤسس لانطلاقة جديدة للدولة في ضوء مشاريع الخمسين الاستراتيجية وتطوير النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات الهادف إلى تحقيق النمو المستدام. وقال معاليه في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» إنه في ظل الإنجازات المتتالية التي حققتها دولة الإمارات خلال الفترة الماضية ننظر بتفاؤل كبير إلى أن الدولة وبفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة نجحت في العبور الآمن إلى مرحلة ما بعد الجائحة، وقطعت أشواطاً عديدة في مسارات النمو المستدام، وهو ما ظهر من أداء التجارة الخارجية للدولة والاستثمار وريادة الأعمال والسياحة وغيرها.

وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إلى أن إكسبو 2020 دبي وفر فرصاً لا تتكرر لجميع مؤسسات الدولة، سواء في الحكومة أو شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارات، وكذلك القطاعات الأكاديمية والتعاونية وغيرها، لطرح أجندات ذات رؤى مستقبلية طموحة للاستفادة من الزخم والحراك الهائل الذي أحدثه إكسبو 2020 دبي الذي كان بمثابة بوتقة جمعت العالم على أرض الإمارات، تم خلالها التأسيس لشراكات مستدامة ستصب في صالح تنشيط الحراك الاقتصادي والتجاري وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، عبر مضاعفة عوائد مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مثل خدمات السياحة والشحن والطيران، فضلاً عن التأسيس لنمو سريع في قطاعات الاقتصاد الجديد، ما سيعزز خطط الدولة لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وبالطبع هذه المخرجات سيتم تحويلها إلى خطط توسع ونمو طويلة المدى. وقال: «كمثال، لننظر لخطط الإبقاء على مباني معرض إكسبو 2020 دبي وتحويلها لمدينة المستقبل وغيرها من مبادرات تسهم في الاستفادة من منشآت المعرض العالمي، وتسخير تلك القدرات لتكون محركاً لطرح تنموي جديد قائم على التقنيات الحديثة، والمبادرات والحلول المطروحة مستمرة بخصوص توظيف هذا الصرح الحضاري والاستفادة من إرث إكسبو في مسيرة التنمية المستقبلية للدولة».

وأضاف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أنه من المفيد أن نذكر في هذا السياق أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات حققت بالفعل قفزة مهمة في عام 2021، وكان لنتائج الربع الأخير من العام الماضي الذي تزامن من انطلاق إكسبو 2020 دبي مساهمة مهمة في هذه النتيجة الإيجابية، حيث بلغ النمو في تبادلاتنا التجارية غير النفطية مع العالم 27% مقارنة بعام 2020، ووصل إجمالي تجارتنا غير النفطية مع العالم إلى 1.9 تريليون درهم، وزادت صادراتنا الوطنية غير النفطية بنسبة 33%، متجاوزة 354 مليار درهم لأول مرة في تاريخها.