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«جي أم جي» تستحوذ على علامة «جيان»
«جي أم جي» تستحوذ على علامة «جيان»
5 ابريل 2022 15:56

دبي(الاتحاد) أعلنت شركة «جي أم جي» عن استحواذها على عمليات «جيان» في الإمارات والحقوق الحصرية لتوسيع عمليات العلامة بمنطقة الشرق الأوسط، في خطوة جريئة تدخل «جي أم جي» من خلالها قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة. وتعد علامة «جيان» جزءاً من مجموعة «جروب كازينو»، مجموعة التجزئة الفرنسية العملاقة التي يتجاوز حجم مبيعاتها 35 مليار يورو. وتستحوذ «جي أم جي» على عمليات التجزئة الحالية لعلامة «جيان» في دولة الإمارات من شركة «أوربن فودز» التابعة لمجموعة «دبي القابضة»، ويشمل الاستحواذ ما مجموعه 18 موقعاً من متاجر الهايبرماركت والسوبرماركت في أنحاء الدولة، إلى جانب المتاجر الجديدة لعدد من علامات «جروب كازينو» الأخرى مثل «فرانبري» و«مونوبري» والتي ستمتلك «جي أم جي» أيضاً الحقوق الحصرية لتوسيع عملياتها. و قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي أم جي»: "يجسّد هذا الاستحواذ إنجازاً بارزاً في مسيرتنا وخطوة جديدة نتخذها لدخول قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة، مما يتيح لنا تغطية كامل محطات رحلة المستهلك من تصنيع المواد الغذائية وصولاً إلى توزيعها وبيعها بالتجزئة.

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