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الاقتصادي
النفط يرتفع بفعل ضغوط على روسيا
النفط يرتفع بفعل ضغوط على روسيا
5 ابريل 2022 13:31

لندن (د ب أ)

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم الثلاثاء مع عزم الولايات المتحدة وأوروبا فرض المزيد من العقوبات على روسيا، وسط ما يتردد عن ارتكاب قواتها أعمالاً وحشية ضد مدنيين أوكرانيين.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 1.9% إلى 105.23 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، عند الساعة السابعة و19 دقيقة صباحاً بتوقيت لندن. كما ارتفع خام برنت تسوية يونيو بنسبة 1.9% إلى 109.57 دولار، وفقاً لبيانات وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن واشنطن تعتزم الإعلان عن تدابير عقابية إضافية ضد روسيا هذا الأسبوع، موضحاً أنها ربما تتضمن المزيد من القيود المرتبطة بالطاقة. و

تأتي المخاوف من شح الإمدادات رغم إعلان الولايات المتحدة الإفراج عن كميات ضخمة من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسعار.
 

النفط
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