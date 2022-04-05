أبوظبي تستعرض مقوماتها السياحية لتشجيع السياحة الإسرائيلية

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي زيارتها إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب التي استغرقت يومين ضمن فعاليات حملتها الترويجية الأولى «زوروا أبوظبي» التي أقيمت بالتعاون مع الاتحاد للطيران و«إكسبيرينس هب»، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية الرئيسة، إلى جانب ممثلي الدائرة لاستعراض المقومات السياحية الجاذبة التي تتمتع بها العاصمة كوجهة سياحية رائدة للعائلات والأصدقاء في منطقة الشرق الأوسط.والتقى عدد من كبار المسؤولين في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وكلاء السفر والسياحة ومنظمي برامج العطلات والجهات المعنية الرئيسة في إسرائيل للترويج واستعراض الفعاليات والتجارب الفريدة والمتنوعة التي تقدمها العاصمة للمسافرين الإسرائيليين، بما يمهد السبيل للتعاون وعقد شراكات طويلة الأجل في هذا القطاع في المستقبل.

وقال نبيل الزرعوني، رئيس القسم الإقليمي لتطوير سوق السفر بالمنطقة المحلية والشرق الأوسط في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «على مدار الخمسين عاماً الماضية من مسيرة النمو والتطور في دولة الإمارات، لعبت أبوظبي دوراً أساسياً في تشكيل استراتيجية العروض السياحية والتجارب الاستثنائية التي توفرها للسياح والزوار في المنطقة. ويسعدنا أن نستعرض كل ذلك، فضلاً عن العروض والتجارب المقبلة، مع شركائنا في مجال السفر والسياحة في إسرائيل. تمتاز أبوظبي بأنها وجهة تجمع العالم في مكان واحد وتحظى بمقومات سياحية متنوعة تلبي أذواق الجميع، حيث يمكن للسياح والزوار الاستمتاع بتراثها العريق وثقافتها الأصيلة ومنشآتها الترفيهية ومعالمها الطبيعية الخلابة الممتدة من الصحاري إلى الشواطئ. هناك ما يناسب الجميع للاستمتاع به، سواء كان ذلك للراغبين في أن ينعموا بالسكينة والهدوء في واحات العين الخضراء أو لهواة المغامرات في جزيرة ياس. ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المسافرين الإسرائيليين هذا العام، لا سيما مع ما تقدمه أجندة فعاليات أبوظبي في شكلها الجديد من أحداث وفعاليات رائعة ومشوقة في عام 2022 وما بعده».

بدأت الزيارة الرسمية لوفد الدائرة في 23 مارس باستضافة الحملة الترويجية حفل عشاء في فندق «هيلتون تل أبيب» ضم قادة ورؤساء وكبار مديري الشركات الرائدة في قطاع السياحة الإسرائيلي، وعدداً من الدبلوماسيين، والجهات المعنية في دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي بهدف التعارف والتواصل.

كما نظمت الدائرة ورشة عمل لشركاء السفر الرئيسيين، ضمت 85 من منظمي برامج العطلات وفرق المبيعات من شركات السفر والسياحة الإسرائيلية، بما في ذلك «منى تورز» و«أمسالم تورز آند ترافيل» و«جلف دريمز تورز» و«أنورا تورز» و«نزارين ترافيل» و«إيستا».