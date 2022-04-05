الذهب يتراجع مع احتفاظ الدولار بمكاسبه

لندن (رويترز)

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء مع حفاظ الدولار على مكاسبه، بفعل تزايد احتمالات فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، وربما تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادات أكبر في سعر الفائدة لكبح التضخم.وهبط الذهب في المعاملات الفورية اليوم الثلاثاء بنحو 0.2 بالمئة إلى 1928.52 دولار للأوقية، فيما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1931.70 دولار.

استقر مؤشر الدولار بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، وسط تزايد الحديث بشأن فرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.

وزيادة الدولار تجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.45 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 981.88 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2286.63 دولار.