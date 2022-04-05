اليوم 13:15
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الاقتصادي
الذهب يتراجع مع احتفاظ الدولار بمكاسبه
الذهب يتراجع مع احتفاظ الدولار بمكاسبه
5 ابريل 2022 12:09

لندن (رويترز) 

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء مع حفاظ الدولار على مكاسبه، بفعل تزايد احتمالات فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، وربما تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادات أكبر في سعر الفائدة لكبح التضخم.وهبط الذهب في المعاملات الفورية اليوم الثلاثاء بنحو 0.2 بالمئة إلى 1928.52 دولار للأوقية، فيما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1931.70 دولار.
استقر مؤشر الدولار بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، وسط تزايد الحديث بشأن فرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.
وزيادة الدولار تجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.45 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 981.88 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2286.63 دولار.

أسعار الذهب
آخر الأخبار
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
الرياضي
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
اليوم 13:02
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
الرياضي
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
اليوم 12:54
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
الرياضي
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
اليوم 12:42
تم الترحيب بعودة الرفات باحتفال تقليدي
دنيا
أستراليا.. إعادة دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة "مونجو مان"
اليوم 12:38
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
الاقتصادي
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©