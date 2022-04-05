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الاقتصادي
ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان
ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان
5 ابريل 2022 12:08

طوكيو (د ب أ)

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 1.1% سنوياً. جاءت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا نمو الإنفاق بنسبة 2.7% بعد نموه خلال الشهر السابق بنسبة 6.9%. وعلى أساس شهري تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 2.8% في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 1.5% فقط، بعد تراجعه بنسبة 1.2% خلال يناير الماضي. في الوقت نفسه بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان خلال فبراير الماضي 540712 يناً، بانخفاض نسبته 0.1% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
 

اليابان
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