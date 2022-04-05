ارتفاع التضخم في كوريا الجنوبية لأعلى مستوياته منذ 10 سنوات

سول (د ب أ)

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأكثر من 4% خلال مارس الماضي، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات على خلفية القفزة في أسعار الطاقة وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.وذكرت هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية، أن معدل تضخم أسعار المستهلك بلغ خلال الشهر الماضي 4.1% سنوياً مقابل 3.7% خلال فبراير الماضي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن معدل التضخم السنوي تجاوز مستوى 4% لأول مرة منذ ديسمبر 2011 عندما سجل في ذلك الوقت 4.2%.

جاء التضخم الذي تجاوز مستوى 4% بعد استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من 3% سنوياً للشهر الخامس على التوالي خلال فبراير الماضي، في حين أن المعدل المستهدف للبنك المركزي الكوري الجنوبي لا يزيد على 2% سنوياً.

زاد ضغط التضخم بسبب امتداد زخم الانتعاش الاقتصادي، وارتفاع أسعار النفط نتيجة المخاوف من اضطراب الإمدادات، بسبب حرب روسيا مع أوكرانيا.

وقالت وكالة الإحصاء إن ارتفاع الأسعار الشهر الماضي كان مدفوعاً بارتفاع أسعار المنتجات النفطية.

وقال إيو وون-سون، مسؤول كبير في هيئة الإحصاء الكورية للصحفيين: «هناك مخاوف من أن ضغط الأسعار قد يرتفع أكثر بسبب الأزمة الأوكرانية. في الوقت الحالي، فإن احتمال تباطؤ نمو التضخم بشكل حاد ليس مرتفعاً».

وقد ارتفع خام دبي، الخام القياس الكوري الجنوبي، إلى 111.28 دولاراً للبرميل أمس الاثنين، مقابل 77.12 دولاراً للبرميل في نهاية العام الماضي. وبلغ أعلى مستوى سنوي له عند 127.26 دولار للبرميل في 9 مارس الماضي.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 2.9% على أساس سنوي الشهر الماضي. وارتفع مقياس آخر للتضخم الأساسي، لا يشمل أسعار المنتجات الزراعية والبترولية، بنسبة 3.3%، وهو أسرع ارتفاع منذ ديسمبر 2011.