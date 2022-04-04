4760 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال 3 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 4760 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب تقرير العلامات التجارية الذي أصدرته الوزارة أمس لشهر مارس العام الجاري. وبحسب التقرير، فإن العلامات التجارية المسجلة شملت قطاعات سلعية وخدمية مختلفة وشركات محلية وشركات إقليمية وعالمية.

وتفصيلاً حول العلامات التجارية بشكل شهري، تم تسجيل 1610 علامات تجارية في الإمارات في شهر مارس الماضي، وتسجيل 1750 علامة تجارية في يناير الماضي، و1400 علامة تجارية في فبراير الماضي.

وبحسب التقرير، فإنه من أهم القطاعات المسجلة قطاعات التقنية والرقمنة والرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والعضوية والبنوك والأعمال المالية والإلكترونيات والهواتف، إضافة إلى الصناعة والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والسيارات وقطع الغيار، والمطاعم والفنادق والمقاهي، فضلاً عن العقار والمقاولات ومواد البناء والاستثمار والمعدات والمفروشات ومستلزمات الديكور والأثاث والصيانة العامة والذهب والمجوهرات والساعات والعطور والملابس والمنسوجات والخدمات الأمنية وتنظيم المزادات والمستلزمات الخاصة بالرياضة ومستحضرات التجميل وغيرها من القطاعات.