مؤشر سوق أبوظبي يخترق 10 آلاف نقطة

يوسف البستنجي (أبوظبي) قفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة تداولات اليوم إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة ليتجاوز حاجز الـ 10 آلاف نقطة، ويغلق مرتفعاً بنسبة 1.438% عند أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلاً 10071.6 نقطة. وشهدت أسواق المال بالدولة ارتفاعاً في قيمة التداول التي بلغت 12.144 مليار درهم، منها 11.7 مليار درهم في سوق العاصمة أبوظبي. وجاء الارتفاع في تداولات سوق أبوظبي نتيجة لإبرام 19 صفقة كبيرة على أسهم شركة أيبيكس للاستثمار (شركة إسمنت رأس الخيمة للاستثمار سابقاً)، تم من خلالها تداول 1.83 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 10.12 مليار درهم بسعر 5.53 درهم للسهم. واستمر المستثمرن الأجانب بضخ مزيد من رؤؤس الأموال في أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، حيث بلغت محصلة إستثماراتهم 167 مليون درهم صافي شراء. ووفقاً لتفاصيل تداولات الأجانب، فقد ضخ المستثمرون الأجانب (من غير العرب) 206 ملايين درهم صافي شراء خلال جلسة اليوم، لكن تداولات المستثمرين الخليجيين أظهرت عمليات بيع بلغت قيمتها الصافية نحو 42 مليون درهم. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي بقيمة 14.3 مليار درهم لتصل إلى 1.88 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق المسجلة اليوم. وكانت محصلة التداول الإجمالية إرتفاع أسعار 19 شركة مقابل انخفاض أسعار 24 شركة واستقرار أسعار 44 شركة دون تغيير. وجاء الارتفاع في سوق أبوظبي بدعم من الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر السوق لسهم بنك أبوظبي الأول 1.96% ليبلغ 23.88 درهم، كما ارتفع سعر العالمية القابضة بنسبة 0.16% ليبلغ 188.3 درهم، ثم سعر سهم الدار العقارية الذي ارتفع اليوم بنسبة 0.41% ليصل 4.91 درهم، وكان سهم اتصالات أيضاً حلق لمستويات جديدة خلال جلسة اليوم ليبلغ 38.7 درهم، بارتفاع نسبته 3.81%. وفي سوق دبي المالي، أغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 3520 نقطة تقريباً، منخفضاً بنحو 0.47% بسبب جني أرباح على الأسهم القيادية الثلاث الثقيلة، والتي أغلقت في المنطقة «الحمراء».وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 462 مليون درهم، وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 9 شركات مقابل إغلاق 17 شركة على انخفاض، وظلت شركة واحدة مستقرة دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق السابقة. وتراجع سعر سهم إعمار العقارية بنسبة 1.50% ليغلق على مستوى 5.90 درهم، وانخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.66% إلى مستوى 14.90 درهم، وكذلك بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 6.10 درهم. ومع ذلك، قفز سعر السوق لسهم سوق دبي المالي بنسبة 6.93% خلال جلسة اليوم ليبلغ 2.62 درهم.