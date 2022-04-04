61.14 % التضخم في تركيا

إسطنبول (رويترز) - أفادت بيانات اليوم الاثنين بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 20 عاماً عند 61.14% في مارس، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني، وهو ما يضاعف أثر تراجع الليرة أواخر العام الماضي. معدل التضخم في تصاعد منذ الخريف الماضي عندما هوت الليرة بعد أن بدأ البنك المركزي دورة لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس. وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.46%، وذلك مقارنة مع استطلاع رأي أجرته رويترز توقع 5.7 %. وسنوياً، كانت التوقعات لتضخم أسعار المستهلكين عند 61.5%