«نيكي» الياباني يصعد بدعم مكاسب «وول ستريت» وبورصات آسيوية

طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع اليوم الاثنين في جلسة كانت التعاملات فيها محدودة النطاق، مقتفياً أثر مكاسب في وول ستريت وأسواق أسهم آسيوية أخرى، غير أن خسائر الأسهم المرتبطة بالرقائق التي حدت من مكاسب المؤشر. وارتفع نيكي 0.25 بالمئة ليغلق عند 27736.47 نقطة بعد أن انخفض 0.3 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.48 بالمئة إلى 1953.63 بالمئة. شهدت وول ستريت مكاسب طفيفة يوم الجمعة، إذ أشار تقرير الوظائف الشهري إلى قوة في سوق العمل وسيبقي على الأرجح مجلس الاحتياطي الاتحادي على الاستمرار في نفس موقفه لتشديد السياسة.