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استطلاع: نصف حائزي العملات المشفرة دخلوا السوق لأول مرة في 2021
2021 كان عاماً مزدهراً للعملات المشفرة
4 ابريل 2022 16:35

لندن (رويترز) - أظهر استطلاع جديد أجرته شركة جيميني الأميركية للصرافة للعملات المشفرة إن ما يقرب من نصف جميع حائزي العملات المشفرة في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادي اشتروا تلك الأصول الرقمية لأول مرة في عام 2021. وأظهر الاستطلاع الذي شمل ما يقرب من 30 ألف شخص في 20 دولة، خلال الفترة ما بين نوفمبر 2021 وفبراير 2022 أن عام 2021 كان عاماً مزدهراً للعملات المشفرة، بعد أن أدى التضخم على وجه الخصوص إلى استخدامها في الدول التي شهدت انخفاضاً في قيمة العملة. ووجدت جيميني أن البرازيل وإندونيسيا تتصدران العالم في استخدام العملات الرقمية، مع إبلاغ 41 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في البلدين عن امتلاكهم للعملات المشفرة مقارنة مع 20 في المئة في الولايات المتحدة و18 في المئة في بريطانيا. واكتشفت جيميني أن 79 في المئة من الأشخاص الذين أبلغوا عن امتلاكهم للعملات المشفرة العام الماضي قالوا إنهم اختاروا شراء الأصول الرقمية من أجل استثماراتهم المحتملة على المدى البعيد.

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