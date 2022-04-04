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صورة مريم السويدي على واجهة "ناسداك" بنيويورك
صورة مريم السويدي على واجهة "ناسداك" بنيويورك
4 ابريل 2022 16:24

دبي(الاتحاد)  رفعت بورصة ناسداك على واجهة مبناها الشهير في ميدان تايمز سكوير بحي مانهاتن بمدينة نيويورك صورة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إلى جانب شعار هيئة الأوراق المالية والسلع.
تعد هذه هي المرة الثالثة التي تنشر فيها بورصة ناسداك على واجهة مبناها بوستر يتضمن صورة سعادة الدكتورة مريم السويدي، حيث كانت المرة الأولى في عام 2016
ضمن حملة "النساء في مجال تكنولوجيا الأسواق"، ثم في عام 2021 لتهنئتها باختيارها أول سيدة كرئيس لهيئة السوق المالية في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت د. مريم السويدي سبق أن أضافت إلى سجل ورصيد إنجازاتها المهنية والأكاديمية مؤخرا إنجازين مهمين؛ وذلك حين تم اختيارها من قبل مجلة "فوربس" باعتبارها ضمن أقوى خمس سيدات أعمال في الشرق الأوسط، كما تم اعتمادها من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) كأول إماراتية تختار كخبير مقيم معتمد في تقييم نظم مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد حصولها على شهادة الدبلوم الدولية في مكافحة غسل الأموال من جمعية الامتثال الدولية ICA .

هيئة الأوراق المالية والسلع
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