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إيلون ماسك يكشف عن حصة 9.2% في «تويتر» والأسهم ترتفع 26%
إيلون ماسك
4 ابريل 2022 16:02

نيويورك (رويترز) - أظهر إفصاح تنظيمي اليوم الاثنين أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا يحوز حصة 9.2 بالمئة في تويتر، مما قد يجعله على الأرجح أكبر مساهم في موقع التدوينات الصغيرة.
وارتفعت أسهم تويتر بنسبة 26 في المئة في تداولات ما قبل الفتح بعد الإفصاح، والذي يأتي في أعقاب تغريدة ماسك بأنه «يفكر بجدية» في بناء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي.
وارتفعت أسهم شركات التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك ميتا وسناب المالكة لتطبيق سناب شات.
ويمتلك ماسك 73.5 مليون سهم في تويتر، مما يشير إلى أن قيمة حصته في الشركة تصل إلى 2.9 مليار دولار بناء على إغلاق السهم يوم الجمعة. ويمتلك الأسهم صندوق إيلون ماسك روفوكابل تراست.
ولدى ماسك، الذي يستخدم تويتر بكثرة، أكثر من 80 مليون متابع لحسابه على الموقع منذ انضمامه في 2009.
ومع ذلك، انتقد ماسك منصة وسائل التواصل الاجتماعي وسياساتها في الآونة الأخيرة وقال إن الشركة تقوض الديمقراطية من خلال عدم الالتزام بمبادئ حرية التعبير. 

تسلا
سناب شات
ميتا
تويتر
إيلون ماسك
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