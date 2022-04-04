2.3 مليون زائر دولي لدبي خلال أول شهرين من 2022 بنمو 179%

مصطفى عبد العظيم(دبي)

سجلت أعداد السياح الدوليين القادمين إلى دبي خلال أول شهرين من العام 2022 نمواً قياسياً بلغت نسبته 170% لتصل إلى 2.2 مليون سائح، مقارنة مع 0.81 مليون سائح في الفترة ذاتها من العام 2021، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وأفادت البيانات ارتفاع متوسط الإشغال الفندقي في الإمارة إلى 78%، مقارنة مع 65% خلال نفس الفترة من العام الماضي، بعد أن بلغ متوسط إشغال الفنادق من فئة 5 نجوم نحو 75% في حين وصلت نسب الإشغال في الفنادق من فئة نجمة إلى 4 نجوم إلى نحو 78%.

وأظهرت البيانات ارتفاع الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة بنهاية فبراير الماضي إلى 139.06 ألف غرفة من مختلف الفئات بإجمالي 763 منشاة مقارنة مع 129.02 ألف غرفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي في 712 منشأة بنمو 8% في عدد الغرف الفندقية و7% في عدد المنشآت.

ووفقاً للبيانات، ارتفعت فترة إقامة النزلاء إلى 5.3 ليال فندقية مقابل 4.3 ليال في الفترة ذاتها من العام 2021، فيما وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى 6.3 مليون ليلة مبيت مقابل 4.81 مليوناً في الفترة المقابلة، وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 623 درهماً، مقارنة بـ 390 درهماً خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 483 درهماً، مقابل 254 درهماً.

وفقاً لقائمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال أول شهرين من العام الجاري، حلت المملكة العربية السعودية في صدارة القائمة مسجلة أكثر من 194 ألف زائر، تلتها الهند بنحو 174 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة 167 ألف زائر، لتأتي بعدها روسا التي حلت في المركز الرابع بـ137 ألف زائر، وسجلت عمان نحو 98 ألف زائر وحلت في المركز الخامس، تلتها فرنسا في المركز السادس بنحو 92 ألف زائر، ثم الولايات المتحدة التي سجلت 78 ألف زائر وألمانيا 77 الف زائر.

وأظهرت البيانات أن منطقة أوروبا الغربية استحوذت على 27% من مجمل عدد الزوار القادمين إلى دبي يليها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16%، ثم منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 15%، بينما استحوذت منطقة جنوب آسيا على 13% ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 13% و7% من الأمريكيتين و4% من دول شمل وجنوب شرق آسيا و4%من أفريقيا و1% من أستراليا.

وكانت دبي قد استقبلت خلال العام الماضي 7.28 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.

شهدت الأرقام زيادة كبيرة في الربع الأخير من العام 2021 مستفيدة من الزحم الذي أحدثه إكسبو 2020 دبي، لتصل إلى أكثر من 3.4 مليون زائر، وهو ما شكّل 74% من إجمالي عدد الزوار الدوليين للفترة ذاتها من العام 2019، وبالتالي أثر بشكل إيجابي على أداء قطاع الفنادق ليتجاوز مستويات ما قبل الأزمة العالمية التي تسبب فيها انتشار فيروس كوفيد-19. ومن المتوقع أن يواصل قطاع السياحة في دبي تقديم أداء إيجابي خلال العام الجاري وما بعده، حيث تؤكد بيانات أعداد الزوار الدوليين لدبي 2021 على مرونة وعودة قطاع السياحة والسفر في المدينة بكل زخم وقوة، مؤكداً دوره المهم في دفع عجلة الاقتصاد، وهو ما تزامن مع اختيار دبي من قبل «تريب أدفايزر» أحد أهم مواقع السياحة والسفر في العالم، كأفضل وجهة للمسافرين في العالم لعام 2022، ما يعكس تزايد ثقة المسافرين الدوليين بدبي كوجهة آمنة مفضلة للزيارة.