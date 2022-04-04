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استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأميركية
ارتفاع عائد السندات يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب
4 ابريل 2022 15:27

 
لندن (رويترز) - استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار الأميركي وعائدات السندات الأميركية، بعد أن أدت بيانات قوية بشأن الوظائف إلى زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.02 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1927.50 دولار. وارتفع الدولار بشكل قوي مع بداية الأسبوع بعد ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، مع توقع برفع أسعار الفائدة بسرعة. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن معدل البطالة في الولايات المتحدة تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عامين إلى 3.6 في المئة فقط الشهر الماضي، وهو قوي بما يكفي إلى حد رهان المستثمرين على أنه سيعزز عزم مجلس الاحتياطي الاتحادي على معالجة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة بشكل كبير. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الآخرين، بينما يؤدي ارتفاع عائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 24.63 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 في المئة إلى 984.67 دولار، وارتفع البلاديوم 2.2 في المئة إلى 2326.18 دولار.

السندات الأميركية
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