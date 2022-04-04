الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم قطاع الرعاية الصحية

لندن (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، مدفوعة بتقدم أسهم قطاع الرعاية الصحية، مع ترقب المستثمرين المزيد من العقوبات الغربية بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، بعدما أنهى الأسبوع الماضي على زيادة واحد بالمئة. وارتفع سهم شركة الأدوية روش 1.5 بالمئة، بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أولوية في المراجعة لعقارها لعلاج كوفيد لدى البالغين في المستشفيات. وقفزت سهم نوفارتس 0.8 بالمئة بدعم خطة لدمج وحدتيها للأدوية وطب الأورام، وهو ما يمكن أن يحقق وفورات لا تقل عن مليار دولار بحلول 2024. وارتفع قطاع الرعاية الصحية واحداً بالمئة.