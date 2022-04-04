«الدار» تطور مشروعاً بـ 15 مليار درهم في السعديات

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت اليوم شركة الدار العقارية «الدار» عن استحواذها على قطعة أرض بمساحة 6.2 مليون متر مربع في موقع رئيس على الجانب الشرقي من السعديات، لتطوير مشروع سكني متكامل بتكلفة تطويرية إجمالية تقدر بحوالي 15 مليار درهم، مما سيعزز من مكانة الجزيرة كوجهة سكنية وثقافية وترفيهية مطورة بالكامل.

ويضم المشروع المقترح عند اكتماله 2700 وحدة سكنية فاخرة، معظمها فلل، وسيستوعب أكثر من 15000 نسمة.

ويشكل هذا الاستحواذ إضافة قوية إلى محفظة الأراضي الكبيرة التابعة للدار في الجزيرة، وسيدعم تطلعات الشركة لتطوير المزيد من المجتمعات عالمية المستوى، ضمن مواقع حيوية في جميع أنحاء أبوظبي.

تبلغ قيمة قطعة الأرض التي استحوذت عليها الدار 3.68 مليار درهم، وستُسدد قيمة الاستحواذ عينياً على مراحل مع تقدم أعمال تطوير المشروع المخطط له على الأرض، والتي من المقرر البدء فيها في النصف الثاني من عام 2022، على أن يكتمل المشروع ويُسلَّم في غضون أربع سنوات.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «تمثل صفقة الاستحواذ خطوة كبيرة مهمة للدار ستمكنها من تطوير مشروع جديد متكامل على أفضل قطعة أرض في أبوظبي من حيث الموقع الاستراتيجي وجاذبية المكان. كما تشكل هذه الصفقة محطة بارزة في مسيرة تطوير جزيرة السعديات، حيث ستجعل من الجزيرة وجهة مطورة بالكامل، تضم مجموعة أوسع من خيارات الفلل ضمن بيئة عيش فاخرة وفريدة من نوعها. وتعكس أيضاً المكانة المهمة للدار بصفتها المطور المفضل في أبوظبي وقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمجتمعها ومساهميها من خلال مشاريعها الرائدة».

تتميز قطعة الأرض التي استحوذت عليها الدار مؤخراً بإمكانياتها الكبيرة، بفضل موقعها الاستراتيجي على جزيرة السعديات التي تزخر بمرافق ثقافية وترفيهية وسياحية عالمية المستوى، بجانب قربها من جزيرة ياس. وستتحول قطعة الأرض بعد تطويرها إلى مجتمع سكني متكامل متعدد الاستخدامات، يضم فللاً عالية الجودة ومجموعة واسعة من مساحات التجزئة المتنوعة على امتداد أرجائه. ويتميز المشروع بتصاميمه المستوحاة من الطبيعة، وسيضم مساحات خضراء وحدائق تغطي ما يقرب من مليون متر مربع لتشكل مكملاً رائعاً لمحيط المشروع المزدان بأشجار القرم الساحلية على جزيرة السعديات.

تحتضن جزيرة السعديات حالياً مجموعة من أشهر معالم أبوظبي ومنها متحف اللوفر أبوظبي، ومنارة السعديات، بالإضافة إلى خمسة منتجعات شاطئية فخمة، ومؤسسات تعليمية بارزة، منها جامعة نيويورك أبوظبي ومدرسة كرانلي أبوظبي.