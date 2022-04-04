النفط يتجاوز 105 دولارات مع استمرار المخاوف حيال الإمدادات

لندن (رويترز) - تجاوزت أسعار النفط مستوى 105 دولارات للبرميل اليوم الاثنين مع استمرار المخاوف حيال شح الإمدادات بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا وعدم التوصل لاتفاق بشأن النووي الإيراني على الرغم من سحب دول من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية.

فاقمت الحرب في أوكرانيا التي اندلعت 24 فبراير الماضي المخاوف حيال الإمدادات كانت موجودة بالفعل وترفع أسعار النفط. وزادت المخاوف من مزيد من الانخفاض في المعروض اعتبارا من هذا الشهر الجاري بسبب عقوبات فرضت على روسيا وإحجام المشترين عن النفط الروسي.

وارتفع خام برنت 63 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 105.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 08.05 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.08 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 100.35 دولار للبرميل.

كان الخامان قد تراجعا دولارا لكل منهما في بداية التعاملات بالأسواق اليوم.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط «هل سيسد الإفراج عن نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية النقص الناجم عن العقوبات وإحجام المشترين عن النفط الروسي؟.. الإجابة المختصرة: لا».

تراجعت أسعار النفط حوالي 13 بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن سحب غير مسبوق من احتياطيات النفط الأميركية وتعهدت دول أعضاء في وكالة الطاقة الدولية بعمليات سحب أخرى من الاحتياطيات. وبلغ الخام 139 دولارا الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2008.

كما تدعم النفط بتوقف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي من شأنه رفع العقوبات المفروضة على تداول النفط الإيراني. وحملت إيران اليوم الولايات المتحدة المسؤولية عن التوقف.

وجاء بعض الضغط على الأسعار من هدنة في اليمن، والتي يمكن أن تخفف من العوامل المهددة للإمدادات من الشرق الأوسط.

توسطت الأمم المتحدة في هدنة لمدة شهرين بين التحالف العربي وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران للمرة الأولى في الصراع المستمر منذ سبع سنوات.

وتعرضت منشآت نفطية سعودية لهجمات من الحوثيين خلال الصراع، بالإضافة إلى توقف الإمدادات من روسيا.