مدن ياس الترفيهية.. نشاط ملحوظ متوقع بإجازة الربيع ورمضان

رشا طبيلة (أبوظبي)

مع حلول إجازة الربيع، وتزامن أسبوعها الثاني مع حلول شهر رمضان المبارك، تنشط الحركة على مدن ياس الترفيهية، لا سيما مع إطلاق عروض وحزم خاصة بهذا الشهر الفضيل.

فجزيرة ياس، تعد وجهة سياحية جاذبة تضم حاليا معالم ووجهات ترفيهية ورياضية وفنادق تجعلها وجهة متكاملة تقدم للزوار تجارب متنوعة من خلال مدنها الترفيهية وفنادقها ووجهاتها الخارجية في الهواء الطلق وغيرها من النشاطات والفعاليات التي يتم تنظيمها في الجزيرة.

يقول الحسن كعبوس الزعابي، نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى فرح إكسبيرينسز: «يتزامن حلول حلول شهر رمضان المبارك هذه السنة مع عطلة الربيع المدرسية، حيث نتوقع أن تشهد مدن ياس الترفيهية نشاطاً ملحوظاً وإقبالاً من قبل العائلات خلال هذه الفترة المميزة من السنة».

ويضيف لـ «الاتحاد»: «يقدم هذا الشهر الفضيل فرصة لجميع الضيوف أن يستمتعوا بالألعاب والأنشطة الترفيهية المختلفة التي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق».

ويقول: «تحرص مدن ياس الترفيهية على استقبال العائلات بخصومات مميزة خلال شهر رمضان والعيد، لإتاحة الفرصة لهم لقضاء أوقات استثنائية من خلال باقة واسعة من الألعاب والتجارب الترفيهية التي تحتضنها كل من عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وانر براذرز أبوظبي».

وتقدم مدن ياس الترفيهية خلال شهر رمضان خصماً بنسبة 25% على تذاكر الدخول ليوم واحد، وخصماً بنسبة 25% على بطاقات الدخول السنوية من الفئة الذهبية عند شراء أربعة تذاكر أو أكثر، وذلك خلال فترة شهر رمضان المبارك وإجازة العيد.

وكانت فنادق في أبوظبي وجزيرة ياس، أعلنت عن تقديم عروض وأجواء رمضانية خاصة لزوارها خلال شهر رمضان، حيث توقعت فنادق نمو الطلب على المطاعم والغرف الفندقية خلال شهر رمضان، وأن بنمو الطلب مقارنة برمضان الماضي.

ويأتي شهر رمضان المبارك هذا العام في الفنادق بالإمارات، بحلة جديدة ليطوي صفحة تأثيرات جائحة «كورونا»، حيث تفتح الفنادق أبوابها مجدداً بشكل كامل للزوار والسياح، من خلال إقامة بوفيهات مفتوحة لتناول الإفطار والسحور في الهواء الطلق، وسط توقعات بارتفاع كبير في الطلب مقارنة برمضان من العام الماضي.

ومع حلول الشهر الفضيل في أجواء معتدلة، بالتزامن مع عطلة الربيع المدرسية، ستكون الجلسات في الفنادق أكثر جاذبية، ما ينعش السياحة الخليجية والمحلية، إلى جانب تدفق ملحوظ من السياحة الدولية إلى الإمارات.

وتحتضن جزيرة ياس ثلاث مدن ترفيهية فريدة هي عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، إضافة إلى «كلايم أبوظبي» وحلبة مرسى ياس وياس مارينا، وملعب «ياس لينكس أبوظبي» للجولف، وياس مول، مركز التسوق الأكبر في أبوظبي، وياس باي ووترفرنت - وجهة أبوظبي النابضة بالحياة ليلاً ونهاراً.

إلى جانب الفنادق العالمية وأكثر من 165 تجربة لتناول الطعام.، فضلاً عن الاتحاد أرينا، والتي تتكامل مع مجموعة من الخدمات للزوار التي تربط بين جميع مناطق الجذب.