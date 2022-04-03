نصائح لتجنب كمائن الشيكات بدون رصيد

ريم البريكي (أبوظبي)

قدم خبراء نصائح رئيسية لتجنب الوقوع فريسة سهلة في كمين متصيدي ضحايا «شيك بدون رصيد»، وطرق تجنب عودة الشيك خالي الوفاض.

وفي أغلب المعاملات تتدخل أطراف خارجية لحل الخلاف الذي غالباً ما ينتهي في أروقة المحاكم ويمر بإجراءات قانونية.

ومع توفر الحل القانوني وحماية الحقوق، هناك نقاط ضرورية يتوجب على جميع الأطراف الإلمام بها في تعاملاتهم، وقبل إصدار الشيك أو قبل أخذه وبحسب الخبراء، فإن أولى تلك الخطوات هي قياس مدى معرفتك بالشخص، ومعرفة تفاصيل عن مقدرته المالية، والاستماع لأقوال من تعاملوا معه وسبق لهم التعامل المالي معه أكان فرداً أو مؤسسة أو شركة، فالتحري والسؤال أول الأمور التي تجنبك الوقوع في شباك بائعي الوهم.

وحذر أمجد نصر الخبير المصرفي من التهاون في تحرير شيك بدون رصيد، فمن الممكن أن يتم مصادرة ممتلكات الفرد من سندات أو أسهم وأراض وعقارات، أو سيارة أو مزارع وتعريضها لعملية إعادة بيعها في المزاد لتسديد قيمة الشيك.

وتابع أن المعرفة بالشخص ضرورية لتجنب رجوع الشيكات، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المتطورة تمكن من الاستعلام وبسهولة عن الشخص.

وشدد نصر على أهمية أخذ ضمانات إضافية، إذا كانت معاملات تجارية، وفي حال كانت قيمة المبلغ كبيرة يمكنك أخذ إقرار بالمديونية عند كاتب العدل، ولا بد من استشارة المحاميين وأصحاب الاختصاص في هذا الجانب.

جمال السعيدي

بدوره، أشار جمال السعيدي الخبير الاقتصادي إلى ضرورة التأكد من هوية الشخص المخول بالتوقيع، ومدى صلاحيته في التوقع والتعرف على اسمه ومنصبه إذا كانت شيكات شركة، وفي حال كان هناك عقد، وكان الدفع عن طريق الشيكات الأفضل كتابة بيانات الشيكات في العقد.

وفضل السعيدي بأن يكتب في العقد إن هذه الشيكات على سبيل الضمان أو للسداد والتأكد من الوضع المالي للشركة قبل استلام الشيك والتعاقد، وقبل استلام الشيك التأكد بأن الحساب البنكي ما زال فعالاً وليس مقفلاً، وعلى الشخص التأكد من سمعة الشركة قبل كل شيء.

ومن الأمور الواجب أخذها بعين الاعتبار، إذا كان محرر الشيك شخصاً يفضل أخذ صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية، مشيراً إلى أن هذه الضمانات تكفل الوصول لبيانات محرر الشيك وفي حالة أخل بالدفع أو أن الشيك بدون رصيد أمكن الوصول إليه بواسطة جهات الاختصام، والأمر نفسه فيما يتعلق بالشركات، فإذا كانت شركة محررة الشيك يفضل أخذ نسخة من الرخصة التجارية.

وأضاف: على الشخص التأكد من البيانات المكتوبة على الشيك مثال التاريخ أو مبلغ الشيك، هل الأرقام مطابقة مع الحروف والتوقيع فوق الخط، كما يتوجب عليه أن يداع الشيك في البنك للتحصيل قبل مرور 6 أشهر من تاريخ تحرير الشيك.

عبدالصاحب سجواني

شيك المدير

قال عبدالصاحب السجواني خبير اقتصادي: إن هناك عدة طرق مؤكدة وضرورية لحماية أي شخص وتجنب أن يكون أحد ضحايا الشيك بدون رصيد، وتجنب ضياع حقه منها أنه يمكن للشخص طلب شيك معتمد من البنك يسمى شيك المدير، وضع آلية في حالة رجوع الشيك سيتم احتساب رسوم رجوع الشيك مبلغ وقدره 5000 درهم.

وكذلك عليه وضع آلية في حالة رجوع الشيك سيتم إلغاء العمل المتفق بين الطرفين دون إرجاع أية مبالغ سابقة، وفي حالة تم الاتفاق بالدفع بالشيكات طلب كشف حساب لفترة بين ثلاثة إلى ستة شهور، كما يجب إيجاد آلية في المصرف أو البنوك، يتمكن صاحب الشيك المستفيد الدخول إلى النظام لمعرفة تاريخ صادر الشيك: ضعيف، جيد، قوي.