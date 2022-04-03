نمو أعمال 76.5 % من شركات القطاع الخاص بدبي خلال «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

كشفت غرفة تجارة دبي أن %76.5 من شركات القطاع الخاص في الإمارة حققت نمواً في أعمالها ونشاطاتها خلال فترة تنظيم إكسبو 2020 دبي، في حين ذكر %73.5 منهم أنهم نجحوا في تأسيس شراكات أعمال جديدة خلال نفس الفترة، مما يعكس القيمة المضافة التي وفرها إكسبو 2020 دبي لمجتمع الأعمال في الإمارة.

وأظهر استبيان ضمن تقرير «إكسبو 2020 دبي: تكامل الأعمال والتحول الرقمي والشراكات العالمية لتحقيق النمو» الذي أعدته غرفة تجارة دبي بالتعاون مع «أكسفورد بيزنيس جروب»، والذي أجرى مع مجموعات ومجالس الأعمال الـ 69 التي تعمل تحت مظلة الغرفة، والتي تمثل حالياً أكثر من 287.000 شركة في عضوية غرفة تجارة دبي، نمو ثقة القطاع الخاص واستفادتهم من إكسبو 2020 دبي.

وأظهرت نتائج الاستبيان أيضاً أن 70.6% من المشاركين بالاستبيان استفادة من خدمة التواصل والتفاعل ولقاءات الأعمال التي نظمتها غرفة تجارة دبي في إكسبو2020 دبي، في حين ذكر 47% انهم استفادوا من سلسلة منتديات الأعمال العالمية، في حين ذكر 47% أيضاً من المشاركين بالاستبيان انهم استفادوا من الاجتماعات الثنائية بين المستثمرين.

ويسلط التقرير الضوء على جهود غرفة تجارة دبي كشريك رسمي لتكامل الأعمال لإكسبو 2020 دبي، والفعاليات التي نظمتها خلال فترة انعقاد الحدث العالمي الأضخم حالياً، والتزامها بتأسيس شراكات اقتصادية عابرة للحدود تعكس اجتماع العقول من أجل تحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية.

وكشف التقرير أن الغرفة نظمت 98 فعالية خلال فترة إكسبو حضرها أكثر من 25.000 مشارك من أكثر من 130 دولة، أبرزها منتديات الأعمال العالمية حول أفريقيا ودول الآسيان وأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى الدورة الثانية عشر لمؤتمر غرف التجارة العالمية و10 منتديات أعمال حول مواضيع إكسبو التي شملت الفضاء والحياة الريفية والحضرية وغيرها والتي نظمت بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي.