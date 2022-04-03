«فام القابضة» تعتزم إدراج أسهمها بسوق أبوظبي

دبي (الاتحاد)

تعتزم شركة فام القابضة إدراج أسهمها في السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتنضم بذلك إلى قائمة متنامية من الشركات العائلية الرائدة في دولة الإمارات الساعية للانضمام إلى السوق الثاني. وقال الدكتور فيصل علي موسى النقبي رئيس مجلس إدارة «فام القابضة» يسعدنا المضي قدماً في استكمال إجراءات إدراج الشركة في السوق الثاني، حيث قمنا بالفعل بتحويل «فام القابضة» إلى شركة مساهمة خاصة برأسمال قدره 50 مليون درهم وذلك بعد حصولنا في وقت سابق على الموافقة المبدئية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن الإدراج، ونتطلع للحصول على الموافقة النهائية قريباً.