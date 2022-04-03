إطلاق مجلس شباب "الاتحادية للضرائب"

أبوظبي(الاتحاد) تم إطلاق مجلس شباب الهيئة الاتحادية للضرائب في إطار دعم وتمكين الشباب الإماراتي والاستفادة من أفكارهم ورؤيتهم، وتبني مبادراتهم للارتقاء المستمر بآليات العمل، وإعداد جيل جديد لقيادات المستقبل، وتوفير منصة للأفكار المبتكرة للشباب وربطها مع الإدارة العليا للاستعانة بها في تنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية للهيئة.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن هذه الخطوة الهامة جاءت في إطار التوجهات الحكومية لتعزيز تمكين الشباب في مختلف القطاعات وتفعيل دورهم، بهدف استثمار طاقات ومواهب الشباب باعتبارهم بناة الحاضر والمستقبل الواعد المشرق الذي نتطلع إليه جميعاً، لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في جميع المجالات.

وقال : "يأتي هذا التوجه تماشياً مع الاستعدادات للخمسين عاماً المقبلة التي تعتمد على تميز الشباب وأفكارهم الخلاقة لبناء مستقبل الوطن، وسيتيح المجلس الفرصة لشباب الموظفين المواطنين للمشاركة الفعالة بأفكارهم الابتكارية في صناعة مستقبل الهيئة وتحقيق رؤيتها لتكون هيئة ضريبية رائدة عالمياً تدعم التنوع المالي المستدام".

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته امس أن خطة عمل مجلس شباب الهيئة الاتحادية للضرائب - الذي تم إنشائه بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب - ستضمن عدة مبادرات لتحقيق أهداف المجلس أبرزها تمكين الشباب والتعبير عن آرائهم وتعزيز مشاركتهم في التطوير المتواصل في أنظمة عمل الهيئة الشباب، بما يضمن الاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم الإبداعية، وتعزيز قدراتهم القيادية.

وأشارت إلى أن المجلس سيسعى إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال دعم التمثيل الهادف والفعّال للشباب عبر تشجيعهم على المشاركة والتأثير الإيجابي في إجراءات وقرارات الهيئة، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات وتمثيل الهيئة في الندوات والمؤتمرات الرسمية، وخلق قنوات تواصل فعّالة بين المجلس وشباب الهيئة، وتوفير بيئة أكثر تجاوباً مع تطلعات الشباب من خلال عقد اللقاءات الدورية وإنشاء منصات تفاعلية تضم شباب الهيئة للاستماع إلى أفكارهم، وتنمية قدراتهم على مشاركة أفكارهم بحرية للإسهام بفاعلية في صنع القرارات الرئيسية التي تؤثر على إيجابياً على مجالات عمل الهيئة.