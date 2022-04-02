29 مليار درهم مكاسب الأسهم في 5 جلسات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

واصلت الأسهم المحلية تحقيق مزيد من المكاسب خلال جلسات الأسبوع الماضي، مدعومة من الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت للأسواق المحلية، والارتفاع في أسعار الأسهم القيادية، خاصة الأسهم المدرجة بالقطاع المالي.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة زيادة بنحو 29.1 مليار درهم خلال الجلسات الخمس الماضية، لتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي 2.3043 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 2.2752 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

وتمكنت مؤشرات الأسواق المالية المحلية من مواصلة الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، رغم استحقاق توزيعات الأرباح لعدد من الأسهم التي أصبحت تتداول بدون حقوق التوزيعات، كما شهدت جلسات التداول عمليات جني أرباح من المضاربين وبعض المستثمرين.

مستويات سعرية إيجابية

ويبدو أن الصناديق والمحافظ الاستثمارية والشركات المستثمرة في الأسهم حرصت على إغلاق نهاية الربع الأول من العام عند مستويات سعرية تنعكس إيجابا على نتائجها المالية عن هذا الربع.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 160 نقطة تعادل 1.64% ليغلق على مستوى 9928.7 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة مع مستوى إغلاقه البالغ 9768.7 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق.

وزادت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بقيمة 24.7 مليار درهم لتبلغ 1.8657 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة مع 1.841 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

وجاء الارتفاع في المؤشر العام لسوق أبوظبي بدعم من قطاعات رئيسية في مقدمتها القطاع المالي الذي ارتفع 235 نقطة تعادل 1.63% خلال الأسبوع، وكذلك بدعم من قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 3.46% تعادل 305 نقطة وكذلك قطاع الخدمات الذي ارتفع 4.88% بما يعادل 236 نقطة خلال الأسبوع.

وبلغت قيمة التداول في سوق العاصمة أبوظبي 8.2 مليار درهم تم تداولها من خلال 47792 صفقة، أبرمت خلال الجلسات الخمس وبلغت كمية الأسهم المتداولة فيها 1.71 مليار سهم.

وكانت محصلة التداول في السوق ارتفاع أسعار السوق ل 25 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار 32 شركة دون تغيير.

واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية بقوة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت محصلة تداولات المستثمرين الأجانب 622 مليون درهم صافي شراء، في سوق أبوظبي.

المستثمرون الأجانب

وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب من غير العرب ضخوا استثمارات جديدة بلغت قيمتها 618 مليون درهم صافي شراء، في حين بلغت محصلة تداولات المستثمرين الخليجيين نحو 47 مليون درهم صافي شراء أيضاً، وأما تداولات المستثمرين العرب غير الخليجيين فقد أظهرت محصلتها، صافي بيع بقيمة 43 مليون درهم خلال الجلسات الخمس الأخيرة.

وتركزت التداولات في سوق أبوظبي على الأسهم القيادية، حيث بلغت قيمة التداولات على سهم بنك أبوظبي الأول 1.58 مليار درهم ، وارتفع سعر سهم البنك 2.54% ليغلق على مستوى 23.42 درهم.كما بلغت قيمة التداول على الشركة العالمية القابضة 1.535 مليار درهم، وارتفع سعر سهم الشركة إلى 188 درهماً بنسبة 2.23% خلال الأسبوع. وحظي سهم الدار العقارية بقيمة تداولات بلغت 1.475 مليار درهم وأغلق سهمها عند مستوى 4.89 درهم، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.2%.

وأما مجموعة اتصالات فقد ارتفع سعر سهمها في السوق بنسبة 3.56% ليصل إلى 37.28 درهم، وبلغت قيمة التداولات عليه 714 مليون درهم.

كما بلغت قيمة التداولات على أسهم شركة ألفا ظبي القابضة 504 ملايين درهم ، وأغلق سعر السهم على مستوى 27.04 درهم ، بارتفاع نسبته 0.6% .

وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداولات الإجمالية 2.35 مليار درهم خلال الجلسات الخمس، وكانت محصلتها أيضاً ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.5% إلي 3536.7 نقطة، بزيادة قدرها 52.3 نقطة فوق مستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع الأسبق عند 3484.4 نقطة.

أسهم دبي

ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بقيمة 4.4 مليار درهم جديدة لتبلغ 438.6 مليار درهم بنهاية الإغلاق يوم الجمعة الماضي، مقارنة مع قيمتها التي كانت تبلغ 434.2 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

وتظهر بيانات سوق دبي أن المستثمرين الأجانب ضخوا استثمارات جديدة بشكل متواصل خلال الأسبوع الماضي، بلغت قيمتها 73.4 مليون درهم صافي شراد يوم الاثنين و 82.6 مليون درهم صافي شراء يوم الثلاثاء، 72.1 مليون درهم صافي شراء أيضاً يوم الأربعاء، و 21.5 مليون درهم في جلسة الخميس، وأما جلسة الجمعة فقد سجلت تقريبا استقراراً في التداولات التي نفذها الأجانب، فكانت محصلته متعادلة بين البيع والشراء تقريبا.

وأغلق سهم إعمار العقارية عند مستوى 5.99 درهم، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 15 درهماً، وبنك دبي الإسلامي عند مستوى 6.20 درهم، كما أغلق سهم سوق دبي المالي عند 2.45 درهم.