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«بنتلي» تتحول لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030
«بنتلي» تتحول لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030
3 ابريل 2022 01:49

دبي (د ب أ)

أعلنت شركة «بنتلي» عن تحولها إلى إنتاج السيارات الكهربائية بالكامل، ووضعت خطة لإطلاق طراز كهربائي بدءاً من العام 2025، لتتحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية بالكامل في عام 2030، وتفي بالتزامها بتحقيق مستقبل خال من الكربون.
وقال عضو مجلس إدارة بنتلي للمبيعات والتسويق آلان فافي، في تصريحات صحفية أمس إن الشركة قد حققت أرباحاً قياسية العام الماضي، مسجلة نمواً في المبيعات بلغ نحو 31%.
وأشار إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية لتصل إلى 389 مليون يورو، ووصلت عائدات المبيعات السنة الماضية إلى 2.85 مليار يورو، بينما أدّت المستويات المتزايدة من عمليات التخصيص وتنوّع الطرازات لتحقيق ارتفاع في معدّل إيرادات كل سيارة فاخرة بنسبة 8% مقارنة مع 2020، ولقد ساهم هذا في توليد عائد على المبيعات بنسبة 13.7%.
ولفت إلى أن بنتلي تمكنت من تسليم نحو 15 ألف سيارة في 2021، مع زيادة مقدارها 31% عن السنة السابقة 2020، علاوة على هذا، تم تسجيل زيادة ثابتة في اهتمام العملاء بالطرازات الجديدة، ما أوجد لائحة طلبات بمستويات قياسية في بداية 2022، موضحاً أن الطلب في الشرق الأوسط كان أقوى من أي وقت مضى، وتمكنت الشركة من تحقيق مبيعات بأكثر من ألف سيارة.

السيارات الكهربائية
بنتلي موتورز
الكربون
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