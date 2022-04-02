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الاقتصادي
وكالة ألمانية تدعو لزيادة أقساط الغاز في الاستهلاك المنزلي
وكالة ألمانية تدعو لزيادة أقساط الغاز في الاستهلاك المنزلي
2 ابريل 2022 15:16


برلين (د ب أ)

دعا رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، كلاوس مولر، إلى زيادة الأقساط على استهلاك الغاز المنزلي. وقال مولر في تصريحات صحفية إنه لا ينبغي أن تواجه الأسر لاحقاً ارتفاعاً في التكاليف.

وقال: «لن تلاحظ العديد من الأسر مدى ارتفاع الأسعار، إلا في فواتير التدفئة للعام المقبل، ولن يكون بمقدورها تحمل المدفوعات الإضافية»، موضحاً أنه عند التعامل مع نقص الغاز، تكون إشارات الأسعار مثل زيادة الأقساط أكثر فاعلية من المناشدات بخفض الاستهلاك.

وانتقد مولر أيضاً التوقع بأن وكالته يجب أن تحدد الآن ترتيب القطاعات الصناعية التي سيتوقف إمداد الغاز لها في حالة الطوارئ، وقال: «لن يسير الأمر كذلك»، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً جداً من الشروط غير المحسومة في هذا الأمر.

وزادت الحرب في أوكرانيا من خطر قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز.

لذلك أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مستوى الإنذار المبكر لخطة طوارئ الغاز يوم الأربعاء الماضي.

وفي مرحلة لاحقة، سيتعين على الوكالة الاتحادية للشبكات أن تقرر وقف إمداد الغاز لمستهلكين.

الغاز الطبيعي المسال
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