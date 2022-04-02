«غرفة الشارقة» تستعرض مزايا الاستثمار بالشارقة أمام وفد أميركي

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها مؤخراً، وفداً رسميًا رفيع المستوى من ولاية فلوريدا الأميركية، بهدف بحث سبل التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية في البلدين الصديقين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأميركية، التي يعكسها حجم الاستثمارات المتبادلة، وتستحوذ فيها الإمارات على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العربية بالأسواق الأميركية.

واستقبل الوفد الأميركي عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث ضم الوفد كل من مايكل يودين عمدة قطاع براود، ودين ترنتاليس عمدة مدينة فورت لودرديل، ووين نيسم عمدة ميرامارا التابعين لولاية فلوريدا، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص بالولاية، كما كان في استقبالهم سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة، وعدد من المسؤولين بالغرفة، وتم خلال الزيارة استعراض فوائد ومزايا الاستثمار في كل من الشارقة وولاية فلوريدا، والترويج للاستثمارات المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والتعرف إلى آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

فرص واعدة

ورحب عبد الله سلطان العويس، بالوفد الأميركي مؤكداً أن هذا اللقاء سيسهم في تعزيز الزخم في نمو الشراكة التجارية والاستثمارية بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، عبر إيجاد شراكات اقتصادية مبتكرة تسهم في تنمية العلاقة بين الشارقة وولاية فلوريدا، من خلال المساهمة في تسهيل وصول الشركات الإماراتية والأميركية إلى الفرص الواعدة بأسواق البلدين، مشيراً إلى أن قيمة المبادلات التجارية السلعية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية حققت قفزة نوعية خلال عام 2021، وصلت إلى 84.5 مليار درهم (23.03 مليار دولار) مقارنة مع نحو 65.43 مليار درهم (17.8 مليار دولار) للعام 2020، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، والتي ترتكز على نموذج متميز يخدم المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين.

مزايا استثمارية

من جانبه استعرض محمد أحمد أمين العوضي، المشهد الاقتصادي في إمارة الشارقة والمزايا الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها الإمارة، فضلا عن الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات الراغبة بالاستثمار، والدور الذي تلعبه في المحافظة على الاستدامة في مسيرة التنمية التجارية والصناعية عبر العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة والمساهمات الحثيثة في إيجاد فرص تسهم في تحقيق النماء والازدهار لبيئة الأعمال.

وثمن الوفد الأميركي حفاوة الاستقبال من قبل الغرفة، معربين عن تطلعهم بأن تسهم هذه الزيارة في الوصول إلى آفاق رحبة من التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في ولاية فلوريدا وإمارة الشارقة، وبما يرتقي بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، من خلال مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي، واستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة في الولاية، التي يمكن أن تتوفر للمستثمرين الإماراتيين، بالشكل الذي يخدم المصالح الثنائية المشتركة.

وفي ختام الزيارة جال الوفد في مرافق الغرفة واطلعوا على أبرز خدماتها المقدمة لأعضائها ومنتسبيها ومجتمع الأعمال المحلي.