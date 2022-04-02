«ديوا» تعلن زيادة عدد أسهم الطرح المتاحة للأفراد

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم وبعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب ضمن الشريحة الأولى/«شريحة المكتتبين من الأفراد»/ وبعد تلقي طلبات اكتتاب من المستثمرين الأفراد التي فاقت المعروض بكثير أنه تم زيادة حجم شريحة المكتتبين من الأفراد من 260 مليون سهم إلى 760 مليون سهم.

وبالتالي سيرتفع إجمالي عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي من 8,500 مليون سهم عادي إلى 9,000 مليون سهم عادي مما يعني أن الأسهم التي ستتاح للتداول بعد الإدراج ستشكل 18% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الهيئة مع احتفاظ حكومة دبي بملكية 82% من رأس مالها.

وبناءً على النطاق السعري لأسهم الطرح والذي تم تحديده سابقاً بين 2.25 و2.48 درهم للسهم الواحد ستتراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المكتتبين من الأفراد بين 1.71 مليار درهم و1.88 مليار درهم/أي بين 465.62 مليون دولار و513.22 مليون دولار/.

وبذلك ستمثل فئة المستثمرين الأفراد بمن فيهم مستثمري الشريحة الثالثة/المخصصة لموظفي الهيئة المؤهلين/ 9.2% من إجمالي حجم الطرح بعد الزيادة.

ويُغلقُ باب الاكتتاب اليوم للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات ويوم 5 أبريل للمستثمرين المؤهلين المحليين والدوليين. ومن المتوقع اكتمال إدراج أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم 12 أبريل الجاري.