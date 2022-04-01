الصيف يزيد حجوزات السفر والطيران 50%

رشا طبيلة (أبوظبي)

يعود موسم الصيف المقبل بحلته السابقة مع تدفق الحجوزات والطلب للسفر من سكان الدولة بعد انقطاع دام أكثر من عامين بالنسبة للكثيرين، لترتفع أسعار التذاكر، وتعود حركة السفر للانتعاش بشكل ملحوظ وتنمو حركة الحجوزات بنسب تتراوح بين 30 و50% مقارنة بالصيف الماضي، بحسب توقعات مديري مكاتب سفر وسياحة.

وبدأت الحجوزات من الراغبين للسفر للصيف، لا سيما من المقيمين الراغبين بزيارة بلدانهم بسبب ارتفاع الطلب بشكل كبير على السفر لدول عربية على سبيل المثال، وبالتالي يُقبل كثيرون على الحجز المبكر للحصول على أفضل الأسعار والمقاعد.

ارتفاع الطلب

وقال علاء العلي مدير نيرفانا للسفر والسياحة، «نشهد ارتفاعا في الطلب على السفر للخارج منذ الآن حيث يخطط الكثيرون للسفر بعد انقطاع دام سنتين من السفر».

وأضاف «الناس متعطشة للسفر ومع إلغاء القيود فأنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على السفر للصيف المقبل بين 40 إلى 50% مقارنة بالصيف الماضي».

ويقول العلي «مع ارتفاع الطلب ترتفع أسعار التذاكر بشكل ملحوظ لذا ننصح المسافرين بالحجز منذ الآن للحصول على أفضل الأسعار».

وحول أكثر الوجهات طلباً بهدف السياحة، يشير العلي «تركيا وجورجيا وتايلاند وأميركا وأستراليا ومصر والمغرب والأردن وبعض الدول الأوروبية تشهد طلبا كبيرا للسياحة إلى جانب الطلب التقليدي من المقيمين لبلدانهم مثل الأردن ومصر ولبنان وسوريا والسودان وغيرها».

زيارة العائلات

ويقول صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ«بافاريا» للعطلات: «تشهد إجازة الصيف ارتفاعا في الطلب من حجوزات السفر، لا سيما من العائلات التي لم تتمكن من زيارة عائلاتها حيث إن رفع القيود وعودة الأوضاع على طبيعتها يشجع على السفر».

بالنسبة للسياحة، يضيف الكعبي: «لا يزال الطلب على دول أوروبية متواضعا مع الأوضاع الأمنية حيث يعتمد ذلك على استقرار الأوضاع في حين أن الحجوزات تتركز على وجهات سياحية مثل تركيا وتايلند والجزر السياحية مثل موريشوس وسيشل».

وأشار الكعبي إلي ارتفاع أسعار التذاكر مع ارتفاع الطلب وارتفاع أسعار الوقود وزيادة أسعار التأمين.

وأكد أن الطلب على السفر بالصيف سيكون أفضل بكثير عن الطلب على الصيف الماضي حيث من المتوقع أن ترتفع الحجوزات بنسبة 30% مقارنة بالصيف الماضي.

رفع القيود

وفي نفس السياق، قال سعود الدرمكي الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريمير» للسفر، «نتوقع أن تبدأ الحجوزات بالتدفق بشكل كبير بعد عيد الفطر وأن ينمو الطلب على السفر بنسبة بين 40 إلى 50% خلال الصيف المقبل مقارنة بالصيف من العام الماضي».

وأضاف الدرمكي «رفع قيود السفر أسهم في زيادة الطلب على السفر بالصيف ومع ارتفاع الطلب ترتفع أسعار التذاكر بشمل ملحوظ».

وحول الوجهات الأكثر طلباً، يتفق الدرمكي مع سابقيه في أن البونسة وأذربيجان وتركيا وبريطانيا من الوجهات المتوقع أن تشهد طلبا للصيف بهدف السياحة.