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8.2 مليار درهم تداولات عقارات دبي في أسبوع
8.2 مليار درهم تداولات عقارات دبي في أسبوع
2 ابريل 2022 01:48

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس نحو 8.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1670 مبايعة بقيمة 4.54 مليار درهم منها 247 مبايعة للأراضي بقيمة 1.45 مليار درهم و1423 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.09 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 280 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.38 مليار درهم منها 92 رهن أراض بقيمة 2.61 مليار درهم و294 رهن فلل وشقق بقيمة 776.34 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 501 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 79 هبة بقيمة 289.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 120 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 44 مليون درهم.

دبي
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عقارات دبي
دائرة الأراضي والأملاك
التصرفات العقارية
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