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طيران الإمارات: «كاونترات» متنقلة بالمبنى 3
طيران الإمارات: «كاونترات» متنقلة بالمبنى 3
2 ابريل 2022 01:48

دبي (وام)

وفرت طيران الإمارات 25 كاونترا متنقلاً لإنجاز إجراءات السفر في جميع القاعات بالمبنى 3 في مطار دبي الدولي، في إطار التزامها بمواصلة التميّز والابتكار في كل نقطة اتصال للعملاء وتحسين تجربة الرحلة.

وسيتولى موظفو طيران الإمارات العاملون على الكاونترات المتنقلة التي تم تطويرها في الدولة إنجاز إجراءات السفر للعملاء ووزن الحقائب ووضع الملصقات عليها وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة بالإضافة إلى الرد على استفسارات العملاء. وبمجرد تثبيت الملصقات سيقوم الحمالون بوضع الأمتعة على حزام مخصص. ويحتوي كل كاونتر متنقل على ميزان متصل به لوزن الأمتعة.

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