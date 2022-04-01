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الاقتصادي
%4.67 فائدة قروض العقارات في أميركا
مشروع عقاري تحت الإنشاء (أرشيفية)
2 ابريل 2022 01:48

شريف عادل (واشنطن)

في انعكاس واضح لرفع بنك الاحتياط الفيدرالي معدل الفائدة على أمواله، وما نتج عنه من ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية المعيارية لعشر سنوات، وملامسته 2.5% للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ارتفع متوسط معدل الفائدة المطبق على قروض الرهن العقاري لثلاثين عاماً لأعلى مستوياته منذ عام 2018، مسجلاً 4.67%، بعد أن كان 4.42% في الأسبوع السابق.
ويوم الخميس، قالت فردي ماك، الشركة الحكومية التي تعمل على تسهيل تداول قروض العقارات في السوق الثانوية في الولايات المتحدة، في بيان على موقعها على الإنترنت، إن معدلات الفائدة على تلك القروض «واصلت ارتفاعها الذي بدأته منذ بداية العام، تزامناً مع ارتفاع معدل التضخم وتوقعات ارتفاع الطلب على شراء العقارات واستمرار تعطل سلاسل الإمداد». وكان معدل الفائدة على تلك القروض في بداية العام 3.22%.
وقال سام خاطر، كبير الاقتصاديين لدى الشركة، إن «طلبات الشراء تراجعت بعض الشيء، إلا أنها مازالت تفوق التوقعات»، مرجعاً ذلك إلى عجز المعروض عن مقابلة طلبات الشراء، وبصفة خاصة ممن يشترون المنازل لأول مرة. وكان متوسط الفائدة المطبقة في مثل هذا التوقيت من العام الماضي على نفس النوع من القروض قد سجل 3.18%.
وتشير الخبرات التاريخية إلى أنه بمرور الوقت تؤدي معدلات الفائدة المرتفعة على قروض الرهن العقاري إلى إبطاء نشاط شراء المساكن. ولكن في الوقت الحالي، هناك دلائل كثيرة على أن طفرة شراء المساكن في الولايات المتحدة، والتي تظهر آثارها في ارتفاع الأسعار، وتراجع المخزونات، واستمرار تزايد الطلب في أغلب الولايات، لم تصل إلى نهايتها بعد. وقال فيل شوميكر، رئيس شركة هوم بوينت فاينانشيال كورب المتخصصة في تقديم القروض العقارية في ولاية ميشيجان، إن «الأمر يتطلب رفعاً قوياً للفائدة للتأثير في الطلب المتزايد».
ومع تصريحات مسؤولي البنك الفيدرالي المتكررة، تمهيداً لرفع أسعار الفائدة سبعة أرباع بالمائة على الأقل قبل نهاية العام الحالي، للسيطرة على التضخم، وإعلانه إنقاص مشترياته من سندات الرهن العقاري من السوق الثانوية، ارتفعت معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري، وقبل أن يرفع البنك معدل الفائدة فعلياً للمرة الأولى منذ عام 2018.
وتزامن الإعلان عن ارتفاع فائدة القروض العقارية مع توجه العديد من البنوك الأميركية الكبرى لمراجعة توقعاتهم لمعدلات الفائدة هذا العام، لتشمل قدراً أكبر من الرفع مقارنةً بما كان سائداً قبل شهر على الأقل. ويوم الخميس، نقلت جريدة وول ستريت جورنال عن مايكل فيرولي، الاقتصادي ببنك جي بي مورجان، قوله «بدا واضحاً أن مسؤولي البنك الفيدرالي يتجهون لرفع 50 نقطة أساس (نصف بالمائة) في اجتماعي شهر مايو وشهر يونيو القادمين»، مؤكداً تعديل بنكه لتوقعات الفائدة وفقاً لهذا التوجه.

أميركا
العقارات
بنك الاحتياط الفيدرالي
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