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النفط يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية خلال عامين
حقل نفط في الأرجنتين (رويترز)
2 ابريل 2022 01:48

لندن (رويترز) 

تراجعت أسعار النفط أمس قبيل اجتماع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لمناقشة السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية تزامنا مع سحب ضخم مزمع من الاحتياطيات في الولايات المتحدة. ويتجه خام برنت وخام غرب تكساس الأميركي الوسيط صوب أكبر انخفاض أسبوعي لهما في عامين بنسبة 13 بالمئة و12 بالمئة على الترتيب. وبحلول الساعة 10.55 بتوقيت جرينتش نزلت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 104.65 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 37 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 99.91 دولار للبرميل.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأول سحب مليون برميل نفط يوميا على مدى ستة أشهر بدءاً من مايو، وهو أكبر سحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأميركية.
ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة لمناقشة سحب المزيد من احتياطيات النفط. وأعلن تكتل أوبك بلس الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا أمس الأول التزامه بخطط زيادة الإنتاج 432 ألف برميل يومياً في مايو على الرغم من الضغوط الغربية لزيادة الكمية.

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