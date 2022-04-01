«السيادي السعودي» و«الاتصالات» يؤسسان شركة لإنترنت الأشياء

الرياض (رويترز) - قال صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة الاتصالات السعودية اليوم الجمعة إنهما وقعا اتفاقا لتأسيس مشروع مشترك يركز على إنترنت الأشياء.

وقال البيان نقلا عن بيانات من مؤسسة البيانات الدولية إن حجم إنترنت الأشياء، وهو مفهوم توصيل الأجهزة المنزلية بالإنترنت، من المتوقع أن يصل إلى 10.8 مليار ريال (2.88 مليار دولار) بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي يبلغ 12.8 بالمئة.

وسيكون مقر الشركة الجديدة الرئيس في الرياض، وسيتقاسم صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة الاتصالات السعودية ملكيتها بنسبة 50 بالمئة لكل منهما.

وفي فبراير، أطلقت السعودية استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تقنيات المستقبل، إذ تسارع المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في مواجهة منافسة إقليمية شرسة.

وقال صندوق الاستثمارات العامة إن الاتفاق جزء من جهود السعودية لتعزيز النمو السريع لإنترنت الأشياء في جميع أنحاء المملكة، وجعلها مركزا إقليميا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.