اليوم 13:07
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الاقتصادي
«السيادي السعودي» و«الاتصالات» يؤسسان شركة لإنترنت الأشياء
الشركة الجديدة تستفيد من زخم نمو إنترنت الأشياء بالمملكة
1 ابريل 2022 21:25

الرياض (رويترز) - قال صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة الاتصالات السعودية اليوم الجمعة إنهما وقعا اتفاقا لتأسيس مشروع مشترك يركز على إنترنت الأشياء.
وقال البيان نقلا عن بيانات من مؤسسة البيانات الدولية إن حجم إنترنت الأشياء، وهو مفهوم توصيل الأجهزة المنزلية بالإنترنت، من المتوقع أن يصل إلى 10.8 مليار ريال (2.88 مليار دولار) بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي يبلغ 12.8 بالمئة.
وسيكون مقر الشركة الجديدة الرئيس في الرياض، وسيتقاسم صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة الاتصالات السعودية ملكيتها بنسبة 50 بالمئة لكل منهما.
وفي فبراير، أطلقت السعودية استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تقنيات المستقبل، إذ تسارع المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في مواجهة منافسة إقليمية شرسة.
وقال صندوق الاستثمارات العامة إن الاتفاق جزء من جهود السعودية لتعزيز النمو السريع لإنترنت الأشياء في جميع أنحاء المملكة، وجعلها مركزا إقليميا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

الاتصالات السعودية
صندوق الاستثمارات العامة
انترنت الأشياء
آخر الأخبار
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
الرياضي
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
اليوم 13:02
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
الرياضي
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
اليوم 12:54
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
الرياضي
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
اليوم 12:42
تم الترحيب بعودة الرفات باحتفال تقليدي
دنيا
أستراليا.. إعادة دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة "مونجو مان"
اليوم 12:38
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
الاقتصادي
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©