الذهب يتراجع مع زيادة عوائد السندات

نيويورك (رويترز)

تراجع الذهب اليوم الجمعة ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، إذ أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة على جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا، وزاد الضغط عليه بفعل صعود الدولار.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1929.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0825 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1936 دولارا.

وقال بيتر فيرتيج المحلل لدى كوانتيتيف كومودتي ريسيرش "الأمر يرتبط على وجه الخصوص بالتطورات في أسواق الدخل الثابت مع ارتفاع العوائد مرة أخرى".

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات اليوم مرة أخرى عن مستوى 2.4 بالمئة، وذلك بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع خلال الجلسة السابقة.

وارتفاع العوائد يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وصعد الدولار للجلسة الثانية على التوالي، مما نال من جاذبية الذهب المسعر به.

ويتجه الذهب لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 1.4 بالمئة بعد أن انخفض في وقت سابق من الأسبوع وسط مؤشرات على تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة لتسجل 24.65 دولار للأوقية، وهي في طريقها لانخفاض أسبوعي.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 984.56 دولار، فيما تقدم البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2274.34 دولار. والمعدنان متجهان لرابع خسارة أسبوعية لهما على التوالي.