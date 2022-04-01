«جازبروم» الروسية توقف إمدادات الغاز إلى ألمانيا

القاهرة (د ب أ)

أعلنت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة "جازبروم"، اليوم الجمعة، وقف توريد شحنات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "يامال/يوروب"، مشيرة إلى بدء التوريد بالاتجاه المعاكس، حسبما أفادت شركة "جازكاد" المشغلة للخط.

وأشارت جازكاد في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء إلى التوقف التام لإمدادات الغاز الروسي المتدفق من بولندا باتجاه ألمانيا اعتبارا من الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم، بانخفاض من 7 جيجاوات/ساعة خلال الليل.

وأضافت جازكاد أنه تم بدء إعادة ضخ الغاز الروسي عبر خط أنابيب مالنو الأربعاء، بعد توقف الإمداد لمدة أسبوعين.

وذكرت جازكاد أن حجم التدفق العكسي للغاز من ألمانيا إلى بولندا وصل إلى 2.7 جيجاوات/ساعة بحلول الساعة 9 صباحا اليوم الجمعة.

وتشير تقديرات شركة "يوستريم" الأوكرانية المشغلة لخط أنابيب الغاز المار من روسيا إلى سلوفاكيا عبر الأراضي الأوكرانية، إلى أنه من المتوقع أن تصل الإمدادات إلى 107.6 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من الساعة 48:5 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة، وهي كمية أقل بقليل من كمية الغاز التي تدفقت أمس الخميس ولكنها لا تزال قريبة من الحد الأقصى الذي يمكن أن تبعث به شركة جازبروم الروسية بموجب العقد الموقع.

وبحسب بيانات الشركة المشغلة لخط "نورد ستريم"، الرابط المباشر مع ألمانيا، فإن تدفقات الغاز الروسي عبر هذا الخط وصلت إلى 73.3 جيجاوات/ساعة اعتبارا من الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة، وهي كمية أقل بقليل من كمية الغاز المتدفق يوم الخميس ، ولكن لا تزال بالقرب من السعة الكاملة لخط الأنابيب.