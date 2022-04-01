الدولار يرتفع قبل إعلان بيانات الوظائف الأمريكية واليورو يهبط



لندن (رويترز)

واصل الدولار تعافيه مقابل عملات رئيسية اليوم الجمعة قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية الهام والذي قد يساعد مجلس الاحتياطي الاتحادي في قراره بخصوص رفع سعر الفائدة بما يصل إلى 50 نقطة أساس الشهر المقبل.وانخفض اليورو في أعقاب تراجع حاد أمس عن أعلى مستوياته في شهر، إذ تبددت بعض الآمال في وقف إطلاق نار في أوكرانيا. لكنه لا يزال بصدد تسجيل مكاسب أسبوعية.

ونزل اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.10555 دولار بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.

ومع تراجع أسعار النفط، واصلت الكرونة النرويجية المرتبطة بالسلع الأولية انخفاضها لتصل إلى أقل مستوى في أسبوعين مقابل الدولار في تعاملات لندن المبكرة، وذلك قبل أن تعوض بعض خسائرها وتسجل 8.7865 مقابل الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابلة سلة من ست عملات 0.2 بالمئة إلى 98.535، وذلك بعد زيادة 0.50 بالمئة أمس الخميس.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت بتكوين 1.6 بالمئة إلى 45024 دولارا بعدما لامست أدنى مستوى في أسبوع مع تحرك مشرعين في أوروبا والولايات المتحدة لتشديد مواقفهم من العملات الرقمية.

ولامست بتكوين يوم الاثنين 48234 دولارا لأول مرة منذ بداية العام.