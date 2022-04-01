18.2% نمو صادرات كوريا الجنوبية خلال مارس

سول (د ب أ)

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 18.2 في المئة في شهر مارس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى مستوى شهري قياسي مرتفع على خلفية الطلب المتزايد على الرقائق والمنتجات البترولية.

وبلغت قيمة الصادرات 63.5 مليار دولار الشهر الماضي، ارتفاعا من 53.9 مليار دولار قبل عام، وفقا لبيانات من وزارة التجارة والصناعة والطاقة، التي أوردتها وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويعد هذا أعلى مستوى من نوعه منذ بدأت الوزارة في جمع البيانات ذات الصلة في عام .1956

كما أظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة 29.9 في المئة الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 63.6 مليار دولار، حيث سجلت أيضًا أعلى مستوى شهري وسط ارتفاع أسعار الطاقة، ما نجم عنه عجز تجاري قدره 140 مليون دولار.