«الأوراق المالية» تبحث تعزيز التعاون مع نظيرتها المغربية

أبوظبي (الاتحاد)

التقت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، نزهة حياة رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل. جرى خلال الاجتماع تبادل الآراء واستعراض المستجدات في الأسواق المالية وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين الهيئتين انطلاقا من مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والمبادئ التي يتضمنها النظام الأساسي لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. كما بحث الجانبان كذلك خلال اللقاء المسائل المتعلقة بالأصول الافتراضية والتمويل الجماعي وصناديق الاستثمار والاستدامة في أسواق المال وغيرها من الموضوعات والمبادرات الابتكارية التي من شأنها الارتقاء بأداء السوق المالي.

وتبادل كل من د. مريم السويدي ونزهة حياة في نهاية المباحثات دروع التكريم، كما شاركت د. السويدي في الجلسة النقاشية التي عقدتها الهيئة المغربية بحضور سعيد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في السوق المالية بالمملكة المغربية، والتي تناولت الاتجاهات والفرص في سوق رأس المال المغربية.

ويشار إلى أن كل من هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة المغربية سوق الرساميل عضوان بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" IOSCO، كما تتولى رئيس الهيئة المغربية رئاسة اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط AMERC المنبثقة عن "أيوسكو" في دورتها الحالية.