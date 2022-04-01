«هيفن» تحصل على رخصة هيئة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

تلقت شركة هيفن الرائدة عالمياً في مجال العملات الرقمية موافقة على انطلاق خدماتها من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) التابعة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي الأول في أبوظبي، فيما أعلنت الشركة عن فتح مقرها لممارسة أنشطة الشركة وعملائها التجاريين.وقالت رنسشي أوليفير، مديره الشؤون التنظيمية في هيفن: «عملية الترخيص تعتمد على ثلاث خطوات. أولاً ترخيص جميع مؤسسات الأصول الافتراضية داخل نظام أسواق أبوظبي العالمية، الحصول على الموافقة الرئيسية، تليها موافقة هيئة تنظيم الخدمات المالية ولا تكتمل إلا بموافقة» التشغيل المباشر «. إن أسواق أبوظبي العالمية هي واحدة من الهيئات التنظيمية الرائدة في العالم للأصول الافتراضية والسلطة التنظيمية الوحيدة للأصول الافتراضية داخل إمارة أبوظبي. نحن متحمسون لأننا واحدة من الشركات العالمية القليلة جدًا التي أكملت عملية التفويض بأكملها ونتطلع إلى خدمة عملائنا من مكتب أسواق أبوظبي العالمية الجديد بدءًا من اليوم.'

وأضاف كريستوفر فيلنوس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة هيفن:»مع الأخبار الأخيرة في السوق حول تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح من المهم بشكل متزايد لمنطقتنا إنشاء قائد مؤسسي منظم قوي. بصفتها منصة الحفظ والتداول المنظمة الوحيدة داخل الهيئة التنظيمية الرائدة في المنطقة، تقود هيفن حركة رأس المال المؤسسي الإقليمي إلى أصول افتراضية ".

يجمع الكيان الخاضع للتنظيم هيفن في أسواق أبوظبي العالمية بين مكتب تداول خارج البورصة رائد وعروض حفظ تتيح للعملاء الشراء والبيع والحصول على الوصاية على كميات كبيرة من الأصول الافتراضية.