اليوم 13:05
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الاقتصادي
«هيفن» تحصل على رخصة هيئة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي
«هيفن» تحصل على رخصة هيئة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي
1 ابريل 2022 12:57

أبوظبي (الاتحاد)
تلقت شركة هيفن الرائدة عالمياً في مجال العملات الرقمية موافقة على انطلاق خدماتها من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) التابعة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي الأول في أبوظبي، فيما أعلنت الشركة عن فتح مقرها لممارسة أنشطة الشركة وعملائها التجاريين.وقالت رنسشي أوليفير، مديره الشؤون التنظيمية في هيفن: «عملية الترخيص تعتمد على ثلاث خطوات. أولاً ترخيص جميع مؤسسات الأصول الافتراضية داخل نظام أسواق أبوظبي العالمية، الحصول على الموافقة الرئيسية، تليها موافقة هيئة تنظيم الخدمات المالية ولا تكتمل إلا بموافقة» التشغيل المباشر «. إن أسواق أبوظبي العالمية هي واحدة من الهيئات التنظيمية الرائدة في العالم للأصول الافتراضية والسلطة التنظيمية الوحيدة للأصول الافتراضية داخل إمارة أبوظبي. نحن متحمسون لأننا واحدة من الشركات العالمية القليلة جدًا التي أكملت عملية التفويض بأكملها ونتطلع إلى خدمة عملائنا من مكتب أسواق أبوظبي العالمية الجديد بدءًا من اليوم.'
وأضاف كريستوفر فيلنوس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة هيفن:»مع الأخبار الأخيرة في السوق حول تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح من المهم بشكل متزايد لمنطقتنا إنشاء قائد مؤسسي منظم قوي. بصفتها منصة الحفظ والتداول المنظمة الوحيدة داخل الهيئة التنظيمية الرائدة في المنطقة، تقود هيفن حركة رأس المال المؤسسي الإقليمي إلى أصول افتراضية ".
يجمع الكيان الخاضع للتنظيم هيفن في أسواق أبوظبي العالمية بين مكتب تداول خارج البورصة رائد وعروض حفظ تتيح للعملاء الشراء والبيع والحصول على الوصاية على كميات كبيرة من الأصول الافتراضية.

سوق أبوظبي العالمي
آخر الأخبار
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
الرياضي
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
اليوم 13:02
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
الرياضي
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
اليوم 12:54
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
الرياضي
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
اليوم 12:42
تم الترحيب بعودة الرفات باحتفال تقليدي
دنيا
أستراليا.. إعادة دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة "مونجو مان"
اليوم 12:38
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
الاقتصادي
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©