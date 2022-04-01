أسهم اليابان تتراجع بفعل عمليات جني الأرباح

طوكيو (رويترز)

انخفضت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة متأثرة بتراجع وول ستريت، في حين واصل المستثمرون موجة بيع لجني الأرباح بعد مكاسب كبيرة في الشهر الماضي.وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.56 بالمئة ليغلق عند 27665.98 نقطة، ونزل المؤشر 1.7 بالمئة خلال الأسبوع. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 بالمئة إلى 1944.27 نقطة، وسجل خسارة أسبوعية بنسبة 1.8 بالمئة.

وانخفضت الأسهم الأمريكية بشدة مساء لتنهي الربع الأول من العام بأكبر تراجع فصلي لها منذ عامين مع استمرار المخاوف المرتبطة بالصراع الدائر في أوكرانيا وتأثيره على تضخم الأسعار ورد فعل البنك المركزي الأمريكي.

كما تكبد نيكي أسوأ خسارة فصلية منذ عامين، لكن المؤشر حقق أكبر زيادة له منذ نوفمبر 2020 في مارس آذار ليرتفع 4.88 بالمئة.

وانخفض نيكي متأثرا بتراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية الجمعة إذ نزل سهم طوكيو إلكترون 2.48 بالمئة وتراجع سهم أدفانتست 1.76 بالمئة. كما نزل سهم فاست ريتيلنج المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس 1.14 بالمئة.

وخالف سهم توشيبا الاتجاه العام للأسهم وقفز 6.45 بالمئة بعدما استطلعت شركة بين كابيتال آراء العديد من المساهمين في توشيبا بخصوص عرض للشركة اليابانية العملاقة.