«شباب الطيران المدني» ينظم حلقة «الاتجاهات المستقبلية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس شباب الهيئة العامة للطيران المدني حلقة شبابية بعنوان " الطيران 2050، الاتجاهات المستقبلية من منظور ابتكاري وذلك ضمن البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني بحضور سلفاتوري شاكيتانو، رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو) وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات وعدد من وزراء النقل ورؤساء منظمات الطيران من العديد من الدول.

وركزت الحلقة الشبابية على أهمية تمكين الشباب في قطاع الطيران وبناء القدرات والمهارات بالإضافة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات الطيران بينما تمثل الحلقات الشبابية وسيلة مهمة للتبادل الثقافي الفكري بين الأجيل وتؤكد على استراتيجية القوى الناعمة في تحقيق التواجد الاقتصادي المتوازن ابدى سلفاتوري شاكيتانو ومعه جميع المشاركين من قادة الطيران المدني حول العالم اعجابهم بما قدمه الشباب خلال الحلقة من رؤى مستقبلية حول التطورات التي سيشهدها قطاع الطيران مؤكدين على أهمية دور الشباب في رسم مستقبل قطاع الطيران المدني ، كذلك اثنى سلفاتوري شاكيتانو على دور دولة الامارات في الاستثمار في الشباب وجلعهم نموذج يحتذى به في مجال الطيران المدني.

وضمت الحلقة الشبابية نقاشات حول الرؤية الشبابية لمستقبل قطاع الطيران وسبل تطوير القطاع ومستقبل صناعة الطائرات في الإمارات عام 2050. بالإضافة إلى دور التقنيات الجديدة وأحدث الابتكارات في خدمات الملاحة الجوية.

كما تطرقت الحلقة إلى الحلول والاستراتيجيات المبتكرة الخاصة لمواكبة التطور السريع لصناعة الطيران كما تم عرض الأفكار المقترحة لتطوير تقنيات الطيران الجديدة بأسلوب صديق للبيئة.

يأتي البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني والذي أمتد من تاريخ 28 ولغاية 30 مارس كمبادرة لتحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها لتعزيز العلاقات الدولية ومشاركة أفضل الممارسات في الإدارة والقيادة والتوجهات الحكومية لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع الطيران المدني، وتعميم مفاهيم وتطبيقات القيادة في الطيران المدني على مستوى قادة القطاع في دول العالم، ومشاركة التجارب الحكومية الناجحة أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

