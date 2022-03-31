مسؤولون وخبراء: «إكسبو دبي» يؤسس لعقد جديد من الانتعاش الاقتصادي

مصطفى عبد العظيم(دبي)

رسم إكسبو 2020 دبي عبر النجاح «الاستثنائي» لواحدة من أفضل النسخ في تاريخ الحدث الدولي، وفقاً لمسؤولين وخبراء اقتصاديين، خريطة طريق جديدة لمستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يتجه نحو عقد جديد من الانتعاش والازدهار والنمو المستدام.

وأجمع هؤلاء على أن دولة الإمارات نجحت بامتياز في أن تستشرف مسارات جديدة للنمو الاقتصادي بعيداً عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي منذ تفشي جائحة كوفيد-19، لافتين إلى أن الانتعاش الذي شهدته العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة مع إكسبو 2020، مرشح للاستمرار لسنوات مقبلة، يجني خلالها الاقتصاد الوطني ثمار استضافة هذا الحدث باعتباره استثماراً طويل الأجل.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة «غرف دبي»، أن إكسبو 2020 دبي سجل نجاحاً كبيراً بشهادة جميع المشاركين، حيث شكّل منصة التقاء للعالم واستقطب العديد من قادة الدول وكبار المسؤولين من كل الدول الذين أطلعوا عن كثب على إنجازات دبي ودولة الإمارات، متوقعاً أن تمتد الانعكاسات الاقتصادية لإكسبو 2020 دبي لسنوات طويلة مقبلة.

عبد العزيز الغرير

وأشار الغرير إلى أن الحدث العالمي نجح في إبراز قدرات وإمكانيات دولة الإمارات الاقتصادية والاستثمارية وثقلها على الساحة العالمية وأصبح العالم يتكلم عن إكسبو والكثير من السياح يزورون الإمارات من أجل إكسبو الذي رسخ كذلك قوة العلامة التجارية لدولة الإمارات، وساهم في تعريف مجتمع الأعمال العالمي على مقوماتها وإمكاناتها الاقتصادية والتجارية وما تتمتع به من جاذبية استثمارية وبيئة أعمال تنافسية.

وتوقع الغرير أن تقوم الكثير من الشركات والمؤسسات التي زارت الإمارات لحضور إكسبو بتأسيس أعمال خلال الفترات والسنوات المقبلة، لافتاً إلى أن الأمر منذ التفكير في إنشاء عمل إلى اتخاذ القرار إلى التنفيذ يحتاج إلى نحو 3 سنوات، موضحاً أن أثر إكسبو الفعلي والقوي لا يلمس بيوم وليلة.

الاستعداد للانطلاق

وأشار رئيس مجلس إدارة غرف دبي، إلى أن إكسبو 2020 دبي أظهر تميز اقتصاد دولة الإمارات بسرعة التعافي وتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، والاستعداد للانطلاق نحو المستقبل، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الفرص التي أتاحها الحدث في توسيع العلاقات الاستثمارية والتجارية مع كافة دول العالم.

العالم يتطلع لاستثمارات الإمارات

وعلى صعيد الاستثمارات الخارجية، أكد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن إكسبو 2020 دبي كان بمثابة المرآة التي عكست المكانة العالمية المرموقة لدولة التي تحظى بها الاستثمارات الإماراتية في الخارج وحرص كافة دول العالم المشاركة على استقطاب هذه الاستثمارات، لما تتميز به من موثوقية واستدامة التأثير التنموي في البلدان المتواجدة بها.

جمال الجروان

وأوضح الجروان أن مجلس الإمارات الذي انطلق بحلته الجديدة خلال إكسبو 2020، حظي بنصيب وافر من اهتمام وفود الدول المشاركة على مدار ستة أشهر والتي ترأسها قادة حكوميون ووزراء استثمار وتخللها عقد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ونوايا لتوقيع اتفاقيات مستقبلية، مما يعكس الموقع الريادي للدولة في الاقتصاد العالمي ودورها الفاعل في إنعاش حركة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تأتي الدولة في صدارة الوجهات الأنشط في الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر على مستوى الشرق الأوسط وغرب آسيا.

وأضاف أن هذه التظاهرة العالمية الاستثنائية رسخت مكانة الدولة كلاعب دولي مؤثر في مجالات الاستثمارات والتجارة وليس فقط على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أن الحدث عكس ثقة العالم في اقتصاد الإمارات والقطاع الخاص الإماراتي وفي المنظومة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بالدولة وانفتاحها على جميع دول العالم.

وأشار إلى أن هذا النجاح المشهود له عالمياً لن يتكرر في تاريخ الحدث بالنظر إلى الظروف التي أقيم خلالها من جائحة كورنا وتأجيله لمدة عام، ورغم ذلك حقق مكاسب فاقت التوقعات سواء على صعيد الاستضافة أو المشاركة، الأمر الذي يجسد القدرات التنظيمية الفائقة التي تتمتع بها دولة الإمارات ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم حدث استثنائي للعالم رغم كل التحديات والظروف التي يمر بها العالم، والتي ظهرت منذ الأيام الأولى لانطلاق الحدث في أكتوبر الماضي، مما رسخت انطباعات إيجابية لدى المشاركة تواصلت حتى نهاية إكسبو 2020 وستستمر لسنوات طويلة قادمة.

حميد بن سالم

فرص للقطاع الخاص

قال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف: إن إكسبو 2020 دبي شكل منصة استثنائية للقطاع الخاص في دولة الإمارات لإعادة اكتشاف أسواق العالم والفرص المتوافرة فيها من خلال المشاركة وحضور المنتديات والمؤتمرات واللقاءات التعريفية التي نظمتها الدول المشاركة في الحدث، والتي حرصت على استعرض مقوماتها التجارية والاستثمارية أمام مجتمع الأعمال في الإمارات. وأشاد الأمين العام لاتحاد الغرف، بالنتائج الإيجابية التي حققها القطاع الخاص الإماراتي بإكسبو 2020 دبي وتمثلت بنمو علاقات العمل «B2B» للشركات ومؤسسات القطاع الخاص بنسبة 75% مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة. وأشار إلى أن مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة دعا خلال اجتماعه الأخير بمشاركة مديري الغرف، أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين للاستفادة من مخرجات إكسبو 2020 المتعلقة بالفرص التجارية والاستثمارية التي تم استعراضها من أكثر من 173 دولة.