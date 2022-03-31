268 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 3 أشهر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

دخل الاقتصاد الوطني الإماراتي عام 2022 مدفوعاً بثقة كبيرة من المستثمرين والتي تعززت نتيجة أداء الدولة خلال مواجهة وباء كوفيد-19 والإجراءات والمبادرات الفعالة، التي اتخذتها لحماية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو وتسريع وتيرة تنافسية السوق المحلية، وتحسين بيئة الاستثمار التشريعية والقانونية وارتفاع مستويات السيولة المتوافرة للتمويل في السوق الإماراتية، الأمر الذي انعكس أرباحاً في أسواق المال المحلية.

وتظهر بيانات أسواق المال الإماراتية إنها حققت مكاسب جديدة في قيمتها السوقية بلغت 268.5 مليار درهم خلال 3 أشهر.

مستويات قياسية

وارتفعت قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأواق المالية إلى مستويات قياسية بلغت 202 مليار درهم (بيع وشراء) منها 158.4 مليار درهم تداولات المواطنين و43.6 مليار درهم تداولات الأجانب.

واستحوذ الأجانب على 21.4% من إجمالي قيمة التداولات في سوق العاصمة أبوظبي

وضخ المستثمرون الأجانب استثمارات جديدة بقيمة 8.351 مليار درهم (صافي شراء) في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022، بحسب البيانات الإحصائية التي يوفرها السوق.

وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفاعاً سريعاً بلغت نسبته 17.2% خلال الربع الأول من العام الجاري الذي شهد 64 جلسة تداول، ليغلق على مستوى 9951.8 نقطة اليوم.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بقيمة 243 مليار درهم جديدة، لتصل إلى 1.869 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق اليوم، مقارنة مع 1.626 تريليون درهم في نهاية عام 2021.

ومنذ بداية العام 2022 سجلت 39 شركة مساهمة مدرجة في سوق العاصمة أبوظبي ارتفاعا في قيمتها السوقية، مقابل انخفاض 37 شركة، واستقرار 12 شركة دون تغيير.

وتركزت التداولات في سوق أبوظبي على أسهم عدد من الشركات القيادية في مقدمتها بنك أبوظبي الأول بقيمة تداولات بلغت 21.6 مليار درهم وكانت محصلتها ارتفاع سعر السوق لسهم البنك بنسبة 25.27% ليغلق على مستوى 23.6 درهم، ولتبلغ القيمة السوقية للبنك 260.7 مليار ردهم.

كما استحوذت التداولات على الشركة العالمية القابضة على 19.6 مليار درهم وأغلق سعر سهم الشركة على مستوى 188.30 درهم بارتفاع نسبته 23.88% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، ولترتفع القيمة السوقية للشركة إلى 343 مليار درهم تقريباً.

الدار العقارية

وبلغت قيمة التداولات على أسهم الدار العقارية نحو 17.9 مليار درهم وأغلق سهم الشركة على 4.93 درهم، بارتفاع نسبته 23.56%، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 38.7 مليار درهم.

واستحوذت ألفا ظبي على 8.3 مليار درهم من التداولات وأغلق سهم الشركة على مستوى 27.36 درهم بارتفاع طفيف نسبته 0.22% وبلغت القيمة السوقية للشركة 273.6 مليار درهم.

وأما التداولات على سهم مجموعة اتصالات فقد بلغت 5.3 مليار درهم وارتفع سعر السهم 16.59% إلى 36.96 درهم، وبلغت القيمة السوقية للشركة 321.4 مليار درهم.

وارتفع سعر سهم فيرتغلوب 42.33% ليصل إلى 5.01 درهم بتداولات قيمتها 4.2 مليار درهم، وارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 41.6 مليار درهم.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداول 22.8 مليار درهم (45.6 مليار درهم بيع وشراء) خلال الربع الأول من 2022، وارتفعت القيمة السوقية 25.5 مليار درهم لتصل إلى 437 مليار درهم وفقا لأسعار الإغلاق اليوم، مقارنة مع 411.5 مليار درهم بنهاية 2021.

وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 10.3% تعادل 330.7 نقطة، ليبلغ 3526.6 نقطة اليوم، مقارنة مع 3195.9 نقطة بنهاية 2021.