بدء استلام طلبات منح شهادات «القيمة المضافة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن فتح باب استلام طلبات تسجيل جهات منح شهادة «القيمة الوطنية المضافة» على المستوى الاتحادي، والذي يبدأ اليوم ، ويستمر لمدة 30 يوماً، سيتم خلالها استلام طلبات التسجيل من شركات التدقيق ومراجعة الحسابات، وخضوع هذه الشركات إلى عملية تقييم، للانضمام إلى قائمة الشركات المصرح لها بإصدار شهادة القيمة الوطنية المضافة.

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، حققت نتائج لافتة خلال عامها الأول، خصوصاً على صعيد تعزيز ممكنات القطاع الصناعي الإماراتي، بصورة تعزز المنتجات الإماراتية وتشجع زيادة المحتوى الصناعي المحلي، وتسهم في تأسيس قطاعات صناعية جديدة مع التركيز على صناعات تعتمد التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.