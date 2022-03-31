%11 نمو تجارة دبي من المواد الغذائية 2021

دبي (وام)

سجلت تجارة دبي الخارجية لقطاع المواد الغذائية نمواً بنسبة 11% بقيمة إجمالية 57 مليار درهم خلال العام 2021، مقارنة مع 51.4 مليار درهم للقطاع ذاته في العام 2020، وذلك وفق البيانات الإحصائية الصادرة عن جمارك دبي. وأظهرت الإحصاءات ارتفاع الصادرات بنسبة 11.3 % إلى 10.8 مليار درهم في 2021 مقارنة مع 9.7 مليار درهم في 2020، وإعادة التصدير بنسبة 10% إلى 7.9 مليار درهم مقارنة مع 7.2 مليار درهم، والواردات بنسبة 11% إلى 38.2 مليار درهم مقارنة مع 34.4 مليار درهم، وبلغت كمية تجارة دبي من المواد الغذائية 14.1 مليون طن.