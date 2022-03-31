«تطوير العقبة» تشارك بملتقى الاستثمار

دبي (الاتحاد)

شاركت شركة تطوير العقبة، الذراع الاستثمارية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ضمن الوفد الأردني المشارك من خلال وزارة الاستثمار في ملتقى الاستثمار السنوي «AIM 2022» والذي أقيم على هامش فعاليات إكسبو دبي 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي: إن مشاركة شركة تطوير العقبة في ملتقى الاستثمار السنوي «AIM 2022» تأتي ضمن سياسات الشركة التسويقية للتعريف بالبيئة الاستثمارية الفريدة في منطقة العقبة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة أمام المستثمرين العرب والدوليين، وذلك من خلال المشاركة في الندوة الاستثمارية التي نظمتها وزارة الاستثمار الأردنية تحت عنوان «استثمر في الأردن»، والتي أتاحت لنا فرصة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقصص النجاح القائمة، وذلك بحضور ومشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والوزراء.